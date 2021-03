Greifswald

Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack will die Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfungen auf die Kreisebene holen. „Die Terminvergabe über die Hotline muss weg“, sagte Sack einen Tag vor dem Impfgipfel von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Landräten und Oberbürgermeistern.

Es könne nicht sein, dass Bürger bei der Hotline die Auskunft erhalten, dass keine Impftermine frei seien, aber es in den Impfzentren ausreichend Kapazitäten gebe.

„Hotline ist eine Zumutung für die Älteren“

„Für die Älteren ist es eine Zumutung, in der Hotline zu hängen“, so Sack. Manche warteten nach Angaben des Kreises bis zu zwei Stunden in der Hotline, um dann die Information zu erhalten, dass kein Termin frei sei. Nach Einschätzung von Sack haben die Landkreise Ende Dezember und Anfang Januar sehr gut bewiesen, dass sie die Organisation der Impfungen leisten könnten.

Die Hotline zur zentralen Terminvergabe startete am 12. Januar. Erst danach hätten die Probleme begonnen. Sack sieht den Landkreis Vorpommern-Greifswald gut vorbereitet, die Terminvergabe in Kürze über eine eigene Hotline oder ein elektronisches Online-Portal zu organisieren.

Riegelimpfung hätte Effekte für das gesamte Land

Zudem forderte der CDU-Landeschef mehr Impfstoff für die Einwohner des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der über mehrere Wochen als Hochrisikogebiet galt. Mecklenburg-Vorpommern müsse dem Vorbild von Bayern und Sachsen folgen und einen Impfschwerpunkt in der Grenzregion setzen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mit einer Riegelimpfung würden wir eine schnelle Wirkung erzielen, die dem gesamten Bundesland nützt.“ Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Polen bei 261 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Daten seit dem Herbst zeigten, dass vor allem die Inzidenzen in den Amtsbereichen des Kreises hoch sei, die unmittelbar an Polen grenzen.

Verteilmechanismus zu starr

Kritik übte Sack an dem starren Verteilmechanismus des Landes nach dem Bevölkerungsschlüssel. Rostock mit einer deutlich niedrigeren Inzidenz erhält genauso viel Impfstoff bezogen auf die Bevölkerung wie Vorpommern-Greifswald. „Wir haben aber beim Infektionsgeschehen zwei Welten.“ Darauf müsse das Land reagieren.

Von Martina Rathke