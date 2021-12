Schwerin

Waldbrände, die Afrikanische Schweinepest und zuletzt ein Cyberangriff auf die Verwaltung: Stefan Sternberg, Landrat von Ludwigslust-Parchim, ist krisenerprobt. Die Corona-Pandemie hat für den 37-jährigen Verwaltungschef allerdings eine neue Dimension. Sie ist ein Dauerlauf, der an den Kräften zehrt. „Ein Waldbrand stellt eine hohe Belastung für zehn bis 14 Tage da und ist auch wahnsinnig gefährlich. Bei Corona schleifen wir Ressourcen über Monate, über Jahre“, sagt der Verwaltungschef. „Meine größte Angst ist, dass die Strukturen in der Verwaltung das nicht mehr lange aushalten.“

„Niemandem ist geholfen, wenn wir alles verbieten“

Von diesen Befürchtungen will Sternberg am 14. Dezember im Corona-Expertengremium des Bundes und Kanzler Olaf Scholz (SPD) berichten. Unter 19 Fachleuten, darunter führende und die Corona-Debatten bestimmende Virologen und Epidemiologen, ist er in diesem Think Tank der Mann der Basis und der Praxis. Passen die Empfehlungen, die die Wissenschaft zur Eindämmung der Pandemie gibt? Sind die Maßnahmen, so sinnvoll sie erscheinen mögen, überhaupt umsetzbar? „Niemandem ist geholfen, wenn wir alles verbieten und sich die Menschen zum Glühweintrinken in einer privaten Garage treffen“, sagt Sternberg. „Die Menschen wandern in die Illegalität und Kreativität ab. Das kann es nicht sein.“

Am 7. Dezember erhielt Sternberg einen Anruf aus dem Bundeskanzleramt. Nicht von Kanzler Olaf Scholz persönlich, sondern von einer Abteilungsleiterin: Ob er sich vorstellen könne, in dem Expertengremium mitzuarbeiten? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wie auch der Generalmajor der Bundeswehr, Carsten Breuer, hätten ihn empfohlen. Zu Breuer, mit dem Sternberg bereits bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes bei Lübtheen im Sommer 2019 eng zusammengearbeitet hat, pflegt Sternberg ein vertrauensvolles Verhältnis. Zu Schwesig sowieso. Sie sagt: Es sei wichtig, dass die kommunale Ebene in dem Gremium vertreten sei. „Die Beschlüsse von Bund und Ländern müssen auf kommunaler Ebene umgesetzt werden. Die Gesundheitsämter vor Ort haben riesige Belastungen zu tragen.“

Ein Versprechen an die Tochter

Und was hält die Familie von der neuen Mega-Aufgabe, die Sternberg quasi nun noch zusätzlich im ehrenamtlichen Nebenjob zu seiner Arbeit als Landrat und als oberster Manager der Corona-Pandemie und der Schweinepest im Kreis zu erledigen hat? „Meine Frau kennt mich und weiß, dass ich so ein Wirbelwind bin“, sagt Sternberg. „Ich hab da volle Rückendeckung.“ Seiner 13-jährigen Tochter habe er eine Sache versprechen müssen – zwei Weihnachtsfilme gemütlich auf dem Sofa zu schauen. „Das hat bei uns Tradition.“ Teil eins ist erfüllt: Den „Grinch“, einen Film über einen miesepetrigen Weihnachtsmuffel, gab es bereits am Sonntag.

Unverständnis über die unterschiedlichen Regelungen

Für das erste digitale Treffen heute (Dienstag), an dem auch Olaf Scholz teilnehmen wird, gibt es bislang keine Tagesordnung. Vermutlich wird es ein Warm-up, indem das Gremium sich erst einmal darüber verständigt, was man erreichen wolle. Er sei gespannt auf die Treffen, in denen so viele unterschiedliche Perspektiven aufeinanderstoßen, sagt Sternberg. Mit dem Landrat aus MV und dem Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, Johannes Niessen, kommen neben all den Wissenschaftlern nur zwei Vertreter aus der kommunalen Ebene. Der eine aus der Großstadt. Der andere – Sternberg – aus einer ländlichen Region, wo sich die Probleme noch einmal anders darstellen.

„In der Pandemie entlädt sich mehr als der Frust über Corona“, sagt Sternberg. Die Mitarbeiter seiner Verwaltung spiegeln zunehmend ein Unverständnis in der Bevölkerung über die Vielzahl der Regelungen, die sich innerhalb weniger Tage ändern und sich zwischen Kreisen und Bundesländern unterscheiden. Auch darüber will er berichten, in der Erwartung, dass der Expertenrat ausgewogene Empfehlungen für den Corona-Krisenstab und für die Politik trifft. „Wir müssen zu einer Kontinuität bei der Bewältigung der Krise zurückkommen. Die Menschen müssen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen“, sagt Sternberg. „Ich werde berichten, was ich vor Ort sehe und empfinde.“

Von Martina Rathke