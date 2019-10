Stralsunder Thomas Würdisch rückt für Sellering nach

Stralsund/Schwerin

Der Stralsunder SPD-Politiker Thomas Würdisch zieht für den ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering ( SPD) in den Landtag ein. Sellering legt sein Mandat aus Altersgründen nieder. Am 18. Oktober, seinem 70. Geburtstag, will er letztmals an einer Sitzung des Parlaments teilnehmen, dem er seit 2002 angehört. Von 2008 bis 2017 war er Ministerpräsident des Landes.

Würdisch (56) verdient bisher als Wahlkreismitarbeiter der SPD-Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen sein Geld. Er war Mitglied im Kreistag Vorpommern-Rügen, Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses und bis zum Frühjahr Chef des SPD-Kreisverbandes: „Ich bin seit Jahren ehrenamtlich politisch in meiner Region tätig. Ich freue mich sehr, nun auch im Landtag aktiv werden zu können.“

Rostockerin lehnte ab

Allerdings stand sein Name nicht ganz oben auf der Nachrückerliste. Vor ihm wäre die Rostockerin Cathleen Kiefert-Demuth an der Reihe gewesen. Diese verzichtete jedoch auf ihr Landtagsmandat. Kiefert-Demuth ist seit Mai 2018 Gleichstellungsbeauftragte in Rostock und erklärt: „Wir haben wichtige Themen im Bereich der Frauen- und Gleichstellungspolitik angeschoben, die ich gerne weiterverfolgen und umsetzen möchte. Ich sehe neben dem Landtag auch in der Verwaltung eine gute Möglichkeit, Frauenpolitik weiter voranzubringen.“

Von Kai Lachmann/ Iris Leithold (dpa)