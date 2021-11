Landtag: Manuela Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin von MV gewählt

Schwerin

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin zur Ministerpräsidentin wiedergewählt. Ihr rot-rotes Kabinett soll noch am selben Tag ernannt werden und am Abend bereits zu einer ersten Sitzung zusammenkommen.

Die SPD-Frau erhielt 41 von 79 Stimmen und damit zwei weniger als die SPD und der neue Koalitionspartner Die Linke zusammen haben. Des Weiteren gibt es für Schwesig 35 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen.

Die Linke erhält zwei Ministerien, die SPD sechs. Die künftige Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) soll stellvertretende Ministerpräsidentin werden. Am Kabinettstisch sitzen erstmals in der Landesgeschichte mehr Frauen als Männer: Neben Regierungschefin Schwesig gibt es jeweils vier Ministerinnen und Minister.

Mehr folgt in Kürze

Von OZ