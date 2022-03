Schwerin

Der Schweriner Landtag hat die Widmung des internationalen Frauentages am 8. März als gesetzlichen Feiertag in MV auf den Weg gebracht. In erster Lesung des dafür zu ändernden Gesetzes sprachen sich Vertreter von SPD, Linken, Grünen dafür aus, dass der Tag am 2023 offizieller Feiertag wird.

Einige Fraktionen lehnen den neuen Feiertag ab. Angesichts der finanziellen Belastungen durch den Krieg in der Ukraine sollte dies um zwei Jahre verschoben werden, heißt es aus der CDU. Die AfD spricht von „Symbolpolitik auf Kosten des Steuerzahlers“, die „eindeutig links-indoktriniert“ sei. Gleichstellung von Frauen sei bereits im Grundgesetz geregelt. Die FDP kritisiert einen „Retro-Feiertag“, der Unternehmen schaden werde. Vertreter der Wirtschaft haben den zusätzlichen Feiertag wiederholt kritisiert. Ein Feiertag lasse die Wirtschaftskraft in MV um etwa 55 Millionen Euro sinken.

Jacqueline Bernhardt (Linke), Ministerin für Gleichstellung in der Landesregierung, entgegnet: „Ich finde es beschämend, dass immer dann, wenn es um Frauen geht, angefangen wird, eine Kostenrechnung aufzumachen.“ Sie begrüße Signale aus Kommunen, die den Tag nicht nur als freien Tag hinnehmen, sondern „zum Kampftag“ machen wollen. Die SPD argumentiert: Es gehe um mehr Würdigung für Frauen in der Gesellschaft. Zudem habe MV bislang weniger Feiertage als andere Bundesländer.

Von Frank Pubantz