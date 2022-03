Schwerin

In Schulen des Landes wird es so bald keine flächendeckenden PCR-Lollitests geben, um Corona-Infektionen zu entdecken. SPD, Linke und AfD lehnten einen Antrag der CDU dazu im Landtag ab. Die Tests, die als deutlich sicherer als die derzeit gängigen Schnelltest gelten, hatten unter anderem auch Landeselternrat und Lehrergewerkschaft GEW gefordert.

Zu aufwändig, zu teuer, zu wenig Labore – so begründen SPD und Linke ihre Ablehnung, dabei räumen sich auch ein, dass PCR-Tests gründlicher seien. Es sei aber so, „dass wir für eine flächendeckende Einführung keine Kapazitäten haben“, so Mandy Pfeifer (SPD). Zudem bestehe bei PCR-Tests, deren Auswertung aufwändiger sei, die Gefahr, dass infizierte Schüler länger in Klassen sitzen.

Entsetzen in der Opposition. CDU und Grüne werfen der Koalition vor, eine Corona-Durchseuchung der Schüler in Kauf zu nehmen. Die Infektionszahlen an Schulen seien sehr hoch, der Impffortschritt generell seit Monaten gering. SPD und Linke halten dagegen: Das Bildungsministerium werde die Lage neu bewerten und geeignete Regeln für das kommende Schuljahr finden. Aktuell liegt die Corona-Inzidenz bei 6- bis 11-Jährigen mit 4900 und 12- bis 17-Jährigen mit 3400 sehr hoch.

Die AfD will Masken und Tests komplett an Schulen abschaffen. „Wir setzen auf eine natürliche Durchseuchung“, so Nikolaus Kramer. Heißt: Alle Schüler würden früher oder später infiziert sein.

Von Frank Pubantz