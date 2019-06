Schwerin

Die Mitglieder des Schweriner Landtags haben sich am Donnerstag mit großer Mehrheit für die Einführung einer bundesweiten Impfpflicht gegen Masern ausgesprochen. Die AfD stimmte dagegen – und unterstellt die geplante Entmündigung von Bürgern.

Rund 95 Prozent aller Sechsjährigen in MV seien gegen Masern geimpft, erklärt Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Die sei ein guter Wert, ausreichend, um die sogenannte Herden-Immunität abzusichern, also auch Ungeimpfte zu schützen, da die Ansteckungsgefahr sinkt. Damit dies so bleibt, sollte die Impfpflicht her, fordern SPD, CDU, Linke und Freie Wähler/BMV im Landtag. Es müsse Tendenzen von Impfmüdigkeit oder gar -ablehnung entgegengewirkt werden. Daher unterstützt die Mehrheit im Landtag eine Initiative von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU).

Glawe : Masernimpfung verträglich und hochwirksam

Die Debatte wurde dennoch kontrovers. Ein Impfzwang für Bürger wäre „ein weiterer Schritt in Richtung eines Obrigkeitsstaates“, sagte Gunter Jess ( AfD). Seine Kritik: Eine Wirksamkeit der Masernimpfung sei nicht ausreichend belegt. Da widersprachen Vertreter anderer Fraktionen vehement. Wer Kinder in Kitas schützen wolle, so Vincent Kokert ( CDU), „kann sich vor der Impfung nicht verschließen“. Eine Masernimpfung sei „verträglich und hochwirksam“, so Glawe. Torsten Koplin (Linke) forderte gar, eine Impfpflicht auch für andere ansteckende Krankheiten zu prüfen und das Thema Masern mit einem Landesgesetz zu begleiten. Julian Barlen ( SPD) unterstellt der AfD populistische Gründe für die Ablehnung der Impfpflicht: „Eine Masernimpfung schützt das soziale Umfeld.“

Frank Pubantz