Das Infektionsgeschehen in MV lasse es zu, auch in der Kindertagespflege zum Regelbetrieb zurückzukehren, meint die AfD. Die Würde der Kinder würde missachtet, kritisierte der AfD-Abgeordnete Horst Förster. Sozialministerin Drese wies die Vorwürfe zurück. Daniel Peters von der CDU sprach sich dafür aus, Corona-Tests in den Einrichtungen durchzuführen.