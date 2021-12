Landtag in MV setzt neuen NSU-Ausschuss ein – CDU stellt sich quer

Schwerin

Konfrontation im Landtag: Mit den Stimmen von SPD, Linke, Grüne und FDP hat das Parlament einen neuen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der rechtsextremistische Strukturen wie den „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) und das Prepper-Netzwerk „Nordkreuz“ beleuchten sollen. Die CDU wirft der SPD Unehrlichkeit und einen Kurswechsel vor.

Polizei und Verfassungsschutz in MV würden mit dem Einsetzungsbeschluss unter „Generalverdacht“ gestellt, erklärt Ann Christin von Allwörden (CDU). Denn der Ausschuss soll auch etwaiges Versagen von Sicherheitsbehörden im Umgang mit Rechtsextremismus in den zurückliegenden 30 Jahren analysieren. Es sei ein Witz, wenn sich Innenminister Christian Pegel (SPD) heute hinstelle und erkläre: Der Verfassungsschutz brauche mehr Personal, um Akten für den Landtagsausschuss aufzuarbeiten. „Seit Jahren sagen wir, der Verfassungsschutz muss gestärkt werden, wir brauchen mehr Personal“, so Allwörden. Die SPD habe dies aber verhindert. Die SPD wiederum wies dies zurück.

Pegel wies zuvor auf die Mammutaufgaben hin, „eine irre Menge an Akten“ per Hand durchzusehen. Dafür brauche es mehr Personal. Im Vorfeld hatte der Minister mehr Transparenz seines Hauses bei der Aufarbeitung der Vergangenheit signalisiert. Allerdings sehe er sich nicht als „Aufräumer“ im 15 Jahre lang CDU-geführten Ministerium. „Ich räume nicht gern auf, sondern ich schaffe eine Ordnung, bei der ich später nicht aufräumen muss“, so Pegel.

Weitere rechtsextreme Organisationen im Visier

Der Ausschuss solle die Aktivitäten des NSU und „weiterer militant rechter und rechtsterroristischer Strukturen“ in MV beleuchten, heißt es im Beschlusstext. Darüber hinaus sollen weitere rechtsextreme Organisationen ins Visier genommen werden: die Kampfsport-Gruppe „Baltik Korps“, die mittlerweile verbotenen Neonazi- und Terrorgruppen „Combat 18“ und „Oldschool Society“.

Michael Noetzel (Linke) reagiert enttäuscht, dass die CDU ausschert. Der erste Untersuchungsausschuss zum NSU habe seine Arbeit nicht beenden können. Daher könne „kein Schlussstrich“ gezogen werden.

Von Frank Pubantz