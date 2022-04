Schwerin

Der Landtag in Schwerin kommt in dieser Woche bereits am Dienstag (16.00 Uhr) zusammen. Wegen der Fülle von zu beratenden Gesetzesänderungen und Anträgen wurde die Plenarsitzung auf vier Tage ausgedehnt. Das gab es laut der Parlamentsverwaltung in den vergangenen 15 Jahren erst zwei Mal.

Die Tagesordnung umfasst bis Freitag 38 Punkte. Als erstes steht eine Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf dem Programm. Schwesig, nach sechs Wochen krankheitsbedingter Abwesenheit erst seit wenigen Tagen wieder im Amt, wird laut Staatskanzlei zum Krieg in der Ukraine Stellung beziehen und ihre veränderte Haltung zu Russland deutlich machen.

Gegen alle Bedenken hatte sie lange an ihrem Russland-freundlichen Kurs festgehalten und auch das umstrittene Erdgas-Projekt Nord Stream 2 unterstützt. Dafür gab es massive Kritik. Die Corona-Strategie des Landes dürfte ein weiteres Thema der Regierungserklärung sein. Unmittelbar vor der Landtagssitzung ist die Pandemiebekämpfung Thema im Kabinett.

Landesregierung berät über Corona-Lockerungen

Unter dem Eindruck sinkender Corona-Infektionszahlen und des Wegfalls von Test- und Maskenpflichten in vielen anderen Bundesländern berät die Landesregierung am Dienstag (10.30 Uhr) über Corona-Erleichterungen. Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest macht vor allem das Gastgewerbe Druck, auf 3G (geimpft, genesen, getestet) zu verzichten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hatten sich als einzige Bundesländer komplett zu Corona-Hotspots erklärt, um die zuletzt geltenden Schutzmaßnahmen verlängern zu können. In Mecklenburg-Vorpommern haben die FDP und die AfD juristische Schritte dagegen angekündigt. In allen anderen Bundesländern gibt es seit dem Wochenende zum Beispiel keine flächendeckende Maskenpflicht mehr im Einzelhandel und in Restaurants. In Gaststätten und Hotels gilt dort auch 3G nicht mehr flächendeckend.

Weitere Themen der Kabinettssitzung sind nach Angaben eines Regierungssprechers der Außenhandel und der Umbau der Energieversorgung.

Von RND/dpa