Landtag wählt oberste Verfassungsrichter – und blamiert sich

Der Schweriner Landtag hat mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit das Landesverfassungsgericht neu besetzt. Präsidentin wird die derzeitige Vize-Chefin am Oberlandesgericht ( OLG), Monika Köster-Flachsmeyer. Ihre Stellvertreterin ist Ulrike Lehmann-Wandschneider, weiterer Richter Nikolaus Hanenkamp. Darüber hinaus bestimmte der Landtag Stellvertretende Richter für das Landesverfassungsgericht.

Eklat im Landtag : Vertreterin der Linken fällt durch

Barbara Borchardt, frühere Landtagsabgeordnete der Linken, verfehlte dagegen die nötige Mehrheit als Stellvertretende Richterin am Verfassungsgericht MV. Sie erhielt nur 38 von 68 Stimmen, obwohl sich SPD, CDU und Linke zuvor über eine Vorschlagsliste verständigt hatten. Mit anderen Worten: Die Linken unterstützen die Kandidaten der Koalition – umgekehrt gilt dies offenbar nicht. Das sorgte für einen Eklat, Folge: lange Auszeit im Landtag. Der Ausgang ist offen. Unklar herrscht in Fraktionen, ob damit auch die anderen Wahlen anfechtbar wären.

Im Vorfeld gab es Kritik, weil Borchardt Mitglied der „Antikapitalistischen Linken“ ist, die der Verfassungsschutz als linksextrem einstuft und beobachtet.

Kritik an der Wahl der Präsidentin

Kritik hatte es im Vorfeld an der Wahl Köster-Flachsmeyers gegeben. Grund: Sie soll nach dem Willen der Regierung neue Präsidentin am OLG werden; eine Konkurrentenklage verhindert dies bisher. Zwei Gerichte monierten Fehler bei der Auswahl des Justizministeriums, das Verfahren ist anhängig. Richter unterstellen eine politische Beeinflussung des Verfahrens (die OZ berichtete). Zuvor hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) mehr Frauen in öffentlichen Spitzenjobs gefordert.

Richterbund : Vertrauen ins Amt wird untergraben

Der Richterbund MV teilt die Kritik. Die Regierung halte Gerichte und Staatsanwaltschaften bislang „in vielfältiger Abhängigkeit“, so Vorsitzender Michael Mack. Dabei müsse Justiz unabhängig sein. Macks Vorwurf: Die Regierung verzögere das Klageverfahren um die OLG-Präsidentenstelle, dies habe auch negative Auswirkungen auf die Besetzung am Landesverfassungsgericht. Schlimmstenfalls drohe Schaden für das Gericht selbst, das bei Klagen auch über Regierungshandeln entscheiden muss. Verlöre die Regierung wegen der OLG-Stelle, könnte dies „das Vertrauen in die Unabhängigheit der Institution und in ihre Entscheidungen untergraben“. Es gehe ums Verfahren – die Eignung Köster-Flachsmeyers dagegen sei unumstritten.

Von Frank Pubantz