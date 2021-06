Landtagswahl 2021: Grüne in Mecklenburg-Vorpommern beraten über Wahlprogramm

Schwerin

Wie schon bei der Nominierung ihrer Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im September drücken die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern auch bei ihrem Wahlprogramm aufs Tempo. Bei einem zweitägigen Online-Konvent will die Partei an diesem Wochenende über ihre politischen Ziele debattieren und das Programm beschließen. Den 111 Delegierten, die per Internet an der Landeskonferenz teilnehmen können, liegt ein knapp 130 Seiten umfassender Entwurf des Parteivorstandes vor, zu dem bereits eine Vielzahl von Änderungen eingereicht wurden. Die Diskussion wird im Livestream übertragen und kann nach Angaben der Grünen damit von jedermann verfolgt werden.

Von den Parteien im Nordosten, die schon im Landtag sind oder sich berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in das Parlament machen, präsentieren die Grünen als erste ihr Wahlprogramm. Für den 12. Juni haben Linke und FDP ihre Programm-Parteitage geplant, für das Wochenende darauf SPD und CDU. Die AfD hat noch keinen Termin benannt.

Gute Umfragewerte beflügeln Partei auch im Nordosten

Auch bei der Nominierung ihrer Kandidaten waren die Grünen am zügigsten. Bereits Ende Oktober hatten sie Anne Shepley und Harald Terpe zum Spitzenduo für die Landtagswahl bestimmt. Motiviert durch gute Umfragewerte und einen kräftigen Mitgliederzuwachs rechnen die Grünen fest damit, wieder ins Schweriner Schloss einziehen zu können. In jüngsten Umfragen kamen sie in Mecklenburg-Vorpommern auf 14 Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 war die Partei mit 4,8 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Infratest-Wahlumfrage aus dem Mai 2021

Die Nordost-Grünen wollen sich nach Angaben Shepleys bei der Wahl am 26. September aber nicht nur auf den für ihre Partei günstigen Bundestrend verlassen, sondern eigene programmatische Akzente setzen. „Unser Wahlprogramm wird ganz konkrete Schritte aufzeigen, wie wir Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Jahren voranbringen wollen. In echtem Klimaschutz stecken große Chancen für unseren Arbeitsmarkt und für unser soziales Miteinander“, machte Shepley Grundzüge des Programms deutlich. Als Reaktion auf die jüngsten folgenschweren Brände in Schweinzuchtanlagen im Land hatte sie sich als Politikneuling auch mit Forderungen nach grundlegenden Agrarreformen und mehr Tierschutz profiliert.

Konsequente Umsetzung der Energiewende gefordert

Der Programmentwurf der Grünen ist überschrieben mit „Mal ehrlich: Für Klima, Land und Miteinander“. Darin fordern die Verfasser konsequentere Schritte zur Umsetzung der Energiewende. Klimaschutz soll als Staatsziel in der Landesverfassung verankert, das Land bis spätestens 2040 klimaneutral werden. Dazu sollen die Gebiete für Windparks auf mindestens zwei, für Photovoltaik auf ein Prozent der Landesfläche erweitert und drei von vier Gebäude-Dächern mit Solaranlagen ausgestattet werden. Mit dem Einsatz neuer Speichertechnologien - etwa mit Hilfe von grünem Wasserstoff - sowie der Ansiedlung energieintensiver Unternehmen soll die Nutzung von Ökostrom vor Ort erhöht werden. Standortgemeinden von Windparks sollen risikofrei zwei Prozent der Einnahmen erhalten.

Der Ökolandbau soll in Mecklenburg-Vorpommern bis 2030 auf 30 Prozent der Nutzfläche ausgebaut werden, der Wald durch Neuanpflanzungen deutlich gemehrt werden. Anerkannte Verbände sollen Klagerecht bei Tierschutz-Verstößen erhalten. Zudem streben die Grünen einen flächendeckend vernetzten Nahverkehr mit kurzen Takten an. Die Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen soll verbessert werden, unter anderem durch niedrigere Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide. Die Grünen bekennen sich in ihrem Programm laut Entwurf zur EU - der Europatag am 9. Mai soll landesweiter Feiertag werden.

Von RND/dpa