Pasewalk

Im Süden Vorpommerns kommt es bei der Landtagswahl 2021 zum direkten Duell von zwei Spitzenfrauen aus der Regierungskoalition von SPD und CDU. Wie der Kreisverband der Christdemokraten am Freitag in Pasewalk mitteilte, wurde die 1. Vizepräsidentin des Landtages in Schwerin, Beate Schlupp, ohne Gegenstimme zur Direktkandidatin im Wahlkreis 36 gekürt. Die 55 Jahre alte langjährige Abgeordnete tritt damit gegen die 54-jährige Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) an. Martin gilt als Vertraute von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Beate Schlupp , Vizepräsidentin des Landtages, im Plenum des neuen Landtages . Quelle: CORNELIUS KETTLER

Anzeige

AfD gewann 2016 in dem Wahlkreis Direktmandat

Der Wahlkreis an der Grenze zu Polen umfasst die Ämter Löcknitz-Penkun und Uecker-Randow-Tal mit den Städten Pasewalk und Strasburg. Diesen Wahlkreis hatte seit 1990 die CDU gewonnen, bis 2016 AfD-Mann Jürgen Strohschein dort das Direktmandat holte und Schlupp hinter sich ließ. Ob der 73-jährige Strohschein erneut antritt, steht noch nicht fest. Die anderen Parteien haben noch keine Direktkandidaten festgelegt.

Von Winfried Wagner