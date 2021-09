Rostock

„Ich bin Laila, 17 Jahre alt und kann nicht an der Landtagswahl teilnehmen. Das ist schade, denn die Entscheidungen, die da getroffen werden, betreffen uns junge Leute am längsten.“ Mit diesen Worten stellt sich Laila Pulz auf einer digitalen Pressekonferenz vor, zu der der Landesjugendring und der Verein „Mehr Demokratie“ am Donnerstag geladen hatten.

Die Schülerin aus Parchim scheint es gewohnt zu sein, ihre Anliegen klar und auf den Punkt zu formulieren. Eine Fähigkeit, die sie in den nächsten Monaten wohl auch benötigen wird, denn: Die 17-Jährige will, wenn nötig, vor Gericht ziehen. Sie möchte den Landtag in MV wählen und dieses Recht stellvertretend für alle 16- und 17-Jährigen des Landes erstreiten – rund 25 000 Jugendliche.

17-Jährige will für Wahlrecht klagen

Freundlich lächelt Laila Pulz in die Kamera und erklärt, warum sie das Wahlrecht erzwingen will: „Es ist frech, dass man uns das nicht zutraut – auch weil wir in der Schule alles darüber lernen.“ Sie schreibe Klassenarbeiten über die Demokratie, dürfe diese aber selber nicht nutzen. Und sie ärgert sich über die Gegner eines Wahlrechts ab 16: „Sie können nicht einer ganzen Generation die Kompetenz absprechen, für ihre Themen einzustehen.“

Wer Laila Pulz zuhört, wie sie ganz frei und unaufgeregt spricht, traut ihr nicht nur zu, Argumente abzuwägen und danach Entscheidungen zu treffen, sondern noch viel mehr. Woher kommt diese Sicherheit? Am Telefon erzählt sie später: „Ich fing 2019 an, mich bei Fridays for Future zu engagieren. Aber ich komme sowieso aus einem politischen Haushalt, meine Mutter engagiert sich bei den Linken und wir diskutieren viel zu Hause. Da wird es auch mal emotional, wenn wir für ein Thema brennen und es unterschiedliche Meinungen gibt, trotzdem reden wir auf Augenhöhe.“

Politik als Hobby

Ja, sie habe auch Hunde und Katzen und sie lese auch gern, doch mittlerweile würde sie sagen, dass Politik ihr Hobby sei: „Ich bin Klassensprecherin und Mitglied des Schülerparlaments am Gymnasium in Lübz und im Jugendbeirat von Parchim.“ Hat sie Vorbilder? „Natürlich finde ich beeindruckend, wie Greta Thunberg gezeigt hat, was man als Einzelperson erreichen kann“, sagt Laila Pulz. Und auch die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer finde sie inspirierend. Die habe sie mal auf einem Kongress in Halle getroffen.

Laila Pulz aus Parchim ist 17 Jahre alt und möchte gern den Landtag in MV mitwählen. Weils das nicht geht, hat sie Einspruch eingelegt und ist bereit den Klageweg zu gehen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Doch wie will sie allein das Recht zu wählen erkämpfen? Hier ist die 17-Jährige gar nicht allein. Der Landesjugendring MV (LJR) setzt sich seit Langem für mehr Teilhabe von Jugendlichen ein. Vorstandsmitglied Tino Nicolai erklärt warum: „Bildungspolitik beispielsweise wird auf Landesebene entschieden. Die Stimme der Jugendlichen hat dort dennoch kein politisches Gewicht.“ Das müsse sich ändern. Er ist zuversichtlich, dass Laila Pulz nicht die einzige Klägerin bleibt, sollte es soweit kommen.

„Das ist keine Bagatelle“

Der LJR hatte auf seiner Webseite nach Jugendlichen gesucht, die stellvertretend Einspruch gegen die Gültigkeit der Landtagswahl erheben und bereit wären zu klagen. Eine „knappe zweistellige Zahl“ habe sich bisher gefunden, sagte Nicolai am Donnerstag. Wird dieser Einspruch vom neu gebildeten Landtag zurückgewiesen, planen der LJR und der Verein „Mehr Demokratie“ den Gang vor Gericht.

Dessen Vorstandssprecher Ralf-Uwe Beck ist überzeugt: „Man kann den Jugendlichen das Wahlrecht nicht vorenthalten.“ Das sehe man sehr gut daran, dass es ja bereits in vier Bundesländern gelte und in elf weiteren 16-Jährige an den Kommunalwahlen teilnehmen. „Das ist keine Bagatelle“, mahnt Beck, „sondern das demokratische Existenzminimum.“

Rechtliche Unterstützung vom Staatswissenschaftler

Auch in Hessen gehen Jugendliche aktuell den Klageweg. Ebenfalls mit Unterstützung seines Vereins. Und Beck verwaist auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Daraus gehe hervor, dass Menschen, die früh Erfahrungen mit Demokratie machen, auch dabei bleiben, sich einzubringen.

Wählen ab 16 Etwa 25 000 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren leben in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Stimme abgeben dürfen sie in MV zwar bei den Kommunalwahlen, den Landtag dürfen sie aber nicht wählen. In vier anderen Bundesländern können 16-Jährige bereits an Landtagswahlen teilnehmen: Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein Die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern schreibt kein Wahlmindestalter den Landtagswahlen vor. Geregelt ist der Punkt lediglich im Landes- und Kommunalwahlgesetzes. Es schreibt vor, dass aktuell für die Landtagswahlen nur wahlberechtigt, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Wahlaltersgrenze von 18 Jahren im Grundgesetz bezieht sich nur auf die Bundestagswahlen.

Rechtliche Unterstützung kommt unter anderem von Staatswissenschaftler Prof. Herrmann Heußner. Für ihn ist der Fall klar: „Es muss zwingende Gründe geben, den Jugendlichen das Grundrecht zu wählen zu verwehren.“ Diese sehe er mit Blick auf die Reife der 16- und 17-Jährigen nicht, vielmehr werden sie ungerechtfertigterweise am Wählen gehindert.

Schaut man auf die Wahlprogramme der Parteien im Land, scheint es verwunderlich, dass dieser Weg nun überhaupt beschritten werden muss: SPD, Grüne, Linke und FDP sprechen sich klar für die Herabsetzung des Wahlalters in MV aus. So sagte etwa Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erst am Mittwoch auf einer Veranstaltung mit Jugendlichen: „Für mich ist es wichtig, junge Menschen an Politik zu beteiligen“ und „echte Beteiligung sei, dass sie mitbestimmen können“.

„SPD versteckt sich hinter Koalitionszwang“

Nach aktuellen Wahlumfragen von Infratest dimap kämen die Befürworter derzeit auf 62 Prozent der Stimmen im Landtag. Da sollte der Weg doch eigentlich frei sein, dieses Ziel in der kommenden Legislaturperiode umzusetzen, oder? Ganz so klar ist es offenbar nicht, denn schon vor vier Jahren wollte sich die SPD für die Jugendlichen einsetzen. Um eine Koalition mit der CDU bilden zu können, gab sie das Ziel aber auf, denn die ist strikt dagegen.

Die Linken scheiterten mehrfach mit ihrem Antrag im Parlament: „Allein in dieser Legislaturperiode hatte die SPD dreimal die Chance, Jugendlichen ab 16 Jahren das Wählen zu ermöglichen“, so Jacqueline Bernhardt, jugendpolitische Sprecherin der Linksfraktion. „Die Mehrheit hätte gestanden. Die SPD versteckt sich aber lieber hinter dem Koalitionszwang, und so bleibt es beim leeren Versprechen – das sie jetzt im Wahlkampf wieder hervorholt.“

Ob über den Klageweg oder eine einfache Gesetzesänderung nach der Wahl. Laila Pulz versichert: „Wir sind bereit und trauen es uns zu.“ Und sie ergänzt: „Es wäre schön, wenn die Erwachsenen uns helfen, mündige Bürger zu werden.“

