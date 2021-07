Schwerin

Mit den Themen Wirtschaft, Bildung und Digitalisierung will die FDP in MV im Wahlkampf zur Bundes- und Landtagswahl im September punkten. „Wir brauchen endlich eine Wirtschaftspolitik, die diesen Namen auch verdient.“

Das oberste Ziel dabei sei es, Innovation zu fördern, Freiräume für Investitionen zu schaffen und Jobs zu sichern, egal ob in der maritimen Wirtschaft, in der Ernährungswirtschaft, im Tourismus oder der Kulturbranche, sagte Spitzenkandidat René Domke am Dienstag.

Viel Luft nach oben in der Bildung

Nachholbedarf sieht Domke vor allem in der Bildung: „Homeschooling, Computerausstattung, Ungewissheit bei den Eltern und Kindern – die Pandemie hat erschreckend deutlich gemacht, wie viel Luft nach oben ist.“ Eklatant sei auch der Lehrkräftemangel. „Wir wollen daher 108 Prozent Lehrkräfte, damit Unterricht auch wirklich zu 100 Prozent stattfindet. Unterrichtsausfall und hohe Abbruchquoten dürfen nicht zum Normalzustand werden.“

Die FDP wolle zudem Digitalisierung, Breitbandausbau und Mobilfunknetzabdeckung nach vorne bringen. „Es gibt keinen Grund oder keine Rechtfertigung, warum MV den Anschluss verloren hat“, wetterte Domke. Zum Abbau der Bürokratie im Land soll jede dritte Verordnung gestrichen werden.

Lindner kommt zwei Mal nach MV

Als Unterstützung aus der Bundes-FDP wird im Wahlkampf auch der Bundesvorsitzende Christian Lindner erwartet: am 26. und 27. Juli zu einer Bädertour durch einige der beliebtesten Ferienorte in MV sowie zum Wahlkampfendspurt am 15. September im Umland von Rostock und Schwerin. Auch Liberalen-Urgestein Wolfgang Kubicki und Generalsekretär Volker Wissing sind eingeladen.

Von Axel Büssem