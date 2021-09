Gut eine Woche bis zu den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern: Wo stehen die Parteien in den Umfragen? Am Freitag sind gleich drei neue Stimmungsbilder veröffentlicht wurden. Und die bestätigen die jüngsten Trends. Das bedeutet auch: Für Grüne und FDP könnte der Wahlsonntag zur Zitterpartie werden.