Eine reine Briefwahl ist in MV bei Landtags- und Kommunalwahl bisher nicht möglich. Das will die Landesregierung im Eilverfahren ändern. Die AfD sieht darin ein Einfallstor für Manipulationen. Mit der Neuerung sollen auch die Hürden für neue Parteien und Einzelbewerber in Krisenzeiten sinken.