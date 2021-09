Schwerin

„Vielfalt“ ist ein Wort, das Anne Shepley oft benutzt. Und „Kommunikation“. Ein anderer Politikstil sollte ihrer Meinung in den Landtag einziehen. Die 42-Jährige ist Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl.

Anne Shepley lebt mit ihrem Mann, einem britischen Seemann, und einer kleinen Tochter auf einem Dorf bei Schwerin. Von Beruf ist sie Kommunikationswissenschaftlern, helfe Firmen, sich in den sozialen Medien darzustellen. Geboren und aufgewachsen in Vorpommern, war sie zehn Jahre lang in Neuseeland, was vielleicht ihre offene und unkomplizierte Art erklärt.

Nur ohne Nord Stream 2 Rot-Rot-Grün? Shepley rudert zurück

Ihre Offenheit hat ihr im Wahlkampf schon einiges an Korrekturbedarf eingebracht. Kürzlich wurde sie mit den Worten zitiert: Eine Bedingung für Rot-Rot-Grün im Land wäre, dass die umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 nicht ans Netz geht. Zu früh gesprungen, denn die Leitung ist fertig. „Der Bau ist nicht mehr zu stoppen“, sagt sie nun.

Also keine Koalition? Shepley lächelt und zögert. Es sei ihr darum gegangen, die Notwendigkeit zu betonen, auf das russische Erdgas zu verzichten. Klimaschutz sei wichtig. Mit SPD und Linken müsste es „Gespräche auf Augenhöhe geben“. Die Grünen wollten nicht um jeden Preis in die Regierung.

Zur Person Anne Shepley wurde 1979 in Stralsund geboren. Sie wuchs in Sundhagen auf, absolvierte ihr Abitur in Grimmen, studierte Kommunikationswissenschaften und Polonistik in Greifswald. Shepley ist verheiratet und hat eine Tochter. Zehn Jahre lang lebte sie in Neuseeland. Im Jahre 2018 trat Shepley bei den Grünen ein, zunächst im Kreisverband Schwerin, später in Nordwestmecklenburg. Dort sitzt sie für die Partei im Kreistag, aktuell als Fraktionsvorsitzende und Mitglied des Sozialausschusses.

Noch ein Zitat, das ihr anhängt: In einem Onlineformat sprach sie sich für einen Volksentscheid über die Enteignung industrieller Agrarbetriebe aus. „Super Idee, sollten wir machen“, erklärt sie dem Journalisten Tilo Jung. Ist das so? Shepley rollt die Augen. „Die Grünen haben nie gesagt, dass wir enteignen wollen.“ Es gehe darum, große Agrarbetriebe besser zu regulieren, kleineren mehr Chancen zu geben. „Wir müssen die Diskussion mit Bürgern führen.“ 30 Prozent Ökolandbau steht als Ziel im Wahlprogramm. „Die Agrarwende muss begleitet werden.“

Mehr Windräder und Photovoltaik-Anlagen

Shepley wurde im Herbst 2020 neben Harald Terpe aus Rostock überraschend Spitzenkandidatin der MV-Grünen. Sie ist im Kreistag Nordwestmecklenburgs als Fraktionschefin der Grünen aktiv. Die Bekämpfung des Klimawandels sei ein großes Thema für sie. Shepley drängt: „Wir brauchen Zahlen.“ Es gebe keine über den aktuellen CO2-Ausstoß in MV. 2035 solle das Land klimaneutral sein. Durch mehr Windräder und Photovoltaikanlagen. Bürger müssten mehr von Windkraft profitieren. „75 Prozent der Dächer brauchen Photovoltaik“, sagt sie. Aller Dächer. Dann könne die Energiewende gelingen; die Strompreise müssten hier dagegen runter.

Wahlumfrage sollte „ein Weckruf“ sein

Das gehe nur mit den Grünen. Ausgerechnet jetzt sei die Partei laut Umfragen auf sechs Prozent Zustimmung in MV abgesackt. „Es muss ein Weckruf für alle sein, die wollen, dass echter Klimaschutz im Land vorankommt“, so Shepley. „Wir brauchen jede Zweitstimme.“ Es gehe um die „Rettung des Planeten“.

Scherzfrage: Welche Superkraft hätten Sie gern? Was würden Sie damit tun? Die Antwort ist persönlich: „Das wäre Fliegen. Dann hätte ich es in der Hand, CO2-frei nach Neuseeland zu fliegen.“ Das Land, das sie beeindruckt – mit einer Frau an der Spitze der Regierung. Jacinda Ardern würde sie gern mal treffen. Gleiches Alter, auch mit Kind, voller Strahlkraft. „Ich würde sie fragen, wie sie immer ihre gute Laune bewahrt“, sagt Shepley und lacht.

Tempolimit auf Autobahnen, MV-Ticket für Bus und Bahn

Das Fliegen ist ein Thema, das dränge. Sie wolle es nicht verbieten, aber Alternativen schaffen. Kerosin sei nun mal Gift für die Umwelt. „Niemand muss auf Urlaub verzichten.“ Ein Tempolimit auf Autobahnen halte sie für angemessen. Grüne Forderung: 130. „Das ist der Hebel, wie man mit wenig Kosten viel CO2 einsparen könnte“, so Shepley. Kritikern entgegnet sie: „Freiheit kann man doch nicht damit gleichsetzen, mit 200 auf der Autobahn zu fahren.“ Ein MV-Ticket für Bus und Bahn müsse für Familien günstiger als ein Auto sein.

Gender-Debatte zeige Ungerechtigkeiten auf

Die scharfe Debatte um das Gendern sei „ein Nebenkriegsschauplatz, der aufgemacht wurde, um die Grünen vorzuführen“. Ein Problem: Viele Menschen fühlten sich in der deutschen Sprache nicht mehr abgebildet, Männer stünden oft wie selbstverständlich im Vordergrund. Ein Beispiel: „Wieso ist auf der Steuererklärung der Mann vorne? Es gibt eine große Ungerechtigkeit der Geschlechter, gegen die man sich wehren muss.“ Da sich die Gesellschaft ändere, müsse dies auch für die Sprache gelten.

Privat gern im Garten oder am Greifswalder Bodden

Shepley hetzt gerade von Wahltermin zu Wahltermin. Zur Entspannung habe sie ihren Garten. „Hände in die Erde – das tut mit gut“, sagt sie. Ihr Lieblingsort sei bis heute der Strand am Greifswalder Bodden. Da könne sie abschalten. Nö, Veganerin oder Vegetarierin sei sie nicht. „Ich esse aber wenig Fleisch. Jeder nach seiner Fasson.“

In MV würden die Grünen vor allem auf bessere Bildung achten. Auch hier brauche es Analyse. „Wir müssen wissen, wie groß die Krise ist.“ 500 zusätzliche Lehramtsstudenten müssten her (Shepley würde „Studierende“ sagen). Referendare sollten weniger Pflichtstunden haben. Das wäre ein Anfang.

Das Wahlalter ab 16 sei ihr wichtig. „Viele junge Leute sind frustriert“, so Shepley. Sie finde: Gerade jene, die die Zukunft, die dramatischen Veränderungen durch den Klimawandel am meisten angehen, sollten mit abstimmen können.

Von Frank Pubantz