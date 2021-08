Schwerin

Politiker, so bekannte Michael Sack einmal freimütig, sei nie sein Berufsziel gewesen. Seit einem Jahr ist der heute 48-Jährige Landesparteichef der CDU Mecklenburg-Vorpommerns und nun auch ihr Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September. Seit Wochen tourt er durch den Nordosten, um sich bei den Wählern bekannter zu machen und für die von Personalquerelen gebeutelte Landespartei die Werbetrommel zu rühren.

Der diplomierte Bauingenieur war zunächst an der Fachhochschule Neubrandenburg und dann an einer Schule tätig, ehe er 2010 zum Bürgermeister der Kleinstadt Loitz gewählt wurde. Ein Jahr zuvor war er dort als junges CDU-Mitglied in die Stadtvertretung eingezogen. „Ich bin in die Politik reingerutscht“, sagt Sack rückblickend und betont, dass ihm diese Arbeit Spaß mache. 2018 wurde der als moderat und pragmatisch geltende Politiker in einer Stichwahl mit großem Vorsprung zum Landrat im Kreis Vorpommern-Greifswald gewählt.

Michael Sack ließ beste Chance verstreichen

Nach mehreren erfahrenen Bundes- und Landespolitikern steht mit Sack erstmals ein ausgewiesener Kommunalpolitiker an der Spitze der Landes-CDU. Das Amt sei zwar auch für ihn überraschend gekommen, doch sehe er sich keinesfalls als Notnagel, sagt er. Sack trat die Nachfolge von CDU-Hoffnungsträger Vincent Kokert an, der Anfang 2020 überraschend alle Ämter niedergelegt und die Partei damit in eine tiefe Führungskrise gestürzt hatte.

Von der hat sich die Partei noch immer nicht erholt. Sack selbst verpasste es, seinen Führungsanspruch zu untermauern. Als knapp ein Jahr vor der Wahl nach dem unfreiwilligen Rücktritt von Lorenz Caffier das Amt des Innenministers frei wurde, zeigte sich Sack zögerlich und griff nicht zu. So ließ er die wohl beste Chance verstreichen, sich in der Landespolitik zu profilieren. Sack begründete seinen Verzicht so: Er wolle nicht Minister in Schwerin werden, sondern Ministerpräsident.

Michael Sack wurde in Demmin geboren. Seit fast 20 Jahren lebt er in Loitz. Er ist mit einer Lehrerin verheiratet und hat zwei Söhne sowie eine Tochter im Alter zwischen 9 und 22 Jahren.

Von RND/dpa