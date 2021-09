Landtagswahl: MV ist Schwesig-Land – und die CDU gehört in die Opposition

Rostock/Schwerin

Die Frau für MV: Die übergroßen Wahlplakate von Manuela Schwesig ohne Parteilogo sind Programm. Die Sozialdemokraten im Land hatten die ganze Kampagne zur Landtagswahl auf ihre Regierungschefin zugeschnitten. Mit Erfolg. Mecklenburg-Vorpommern ist Schwesig-Land. So deutliche Ergebnisse für eine Partei sind bundesweit eher selten geworden.

Ein weiterer Grund für den haushohen Sieg der SPD ist die Schwäche der CDU, die ihr schlechtestes Wahlergebnis in MV seit der Wiedervereinigung einfährt – als nur drittstärkste Kraft deutlich hinter der AfD. Profil fehlen sowohl dem blassen Spitzenkandidaten Michael Sack als auch der Partei an sich.

Als Juniorpartner in der SPD-geführten Landesregierung war die Union kaum wahrnehmbar, obwohl sie mit dem Wirtschaft-, Innen- und Justizressort Ministerien leiten, die klassische CDU-Themen abdecken. Trotzdem: Die Minister wirken nach außen geradezu Schwesig-hörig, Innenminister Renz war kaum wahrzunehmen.

Manuela Schwesig hat es in der Hand. Sie kann sich ihre Koalitionspartner aussuchen. Sollte es erneut die CDU werden, droht der Union die Bedeutungslosigkeit. Nach den vielen Jahren Juniorpartner in rot-schwarzen Regierungsbündnissen braucht die MV-CDU einen Neuanfang. Personell und inhaltlich. Sie gehört in die Opposition.

Von Andreas Ebel