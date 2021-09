Landtagswahl MV und Bundestagswahl: Triumph der SPD, Absturz der CDU

Berlin/Schwerin

Was für ein Wahlabend! Während sich bei der Bundestagswahl bis spät in die Nacht mit Blick auf die Hochrechnungen ein knapper Vorsprung für die SPD abzeichnet, gibt es bei der Landtagswahl klare Verhältnisse. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig legt zu und gewinnt mit deutlichem Abstand. FDP und Grüne ziehen wieder in den Landtag ein. Ein Debakel erlebt die CDU auf Bundes- und Landesebene. Sie fährt historische Tiefstände ein.

Die Grünen können bei der Bundestagswahl stark zulegen, die FDP fährt eines ihrer besten Wahlergebnisse überhaupt ein. Ein Regierungsbündnis zeichnet sich bisher nicht ab. Sowohl SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz als auch CDU-Chef Armin Laschet melden Anspruch auf das Kanzleramt an. Rechnerisch sind Dreierbündnisse von CDU, FDP, Grüne oder SPD, FDP, Grüne denkbar. Noch in der Nacht und am Montag beraten die Par­teien, mit wem erste Gespräche ­geführt werden.

Trotzig langes Klatschen im Konrad-Adenauer-Haus

„Die Bürger wollen einen Wechsel der Regierung und Olaf Scholz als Kanzler“, sagt dieser unter dem Jubel seiner Anhänger im Willy-Brandt-Haus. Er fordert, dass die neue Bundesregierung vor Weihnachten stehen müsse.

Trotzig klang das lange Klatschen im Konrad-Adenauer-Haus. „Mit diesem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein“, sagt Armin Laschet; aber: An Opposition denkt er nicht. Er wolle alles daransetzen, eine Regierung unter CDU-Führung zu bilden.

Enttäuscht zeigte sich die Linke. „Wir sind nicht mehr die Partei des Ostens. Das müssen wir analysieren“, so Linken-Chef Dietmar Bartsch. Seine parteiinterne Kritikerin Sahra Wagenknecht moniert, dass sich die Linke von den Problemen der Menschen entfernt habe.

Kein Direktmandat für die CDU

Zum ersten Mal seit der Wende gewinnt die CDU bei der Bundestagswahl nicht einen Wahlkreis in MV direkt. Kurz vor Ende der Auszählung gegen Mitternacht gehen alle sechs Wahlkreise an die SPD. Wahlkreis 16 (Vorpommern-Greifswald) von Philipp Amthor an Erik von Malottiki. Im Bundestagswahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen), den Bundeskanzlerin ­Angela Merkel immer deutlich gewann, liegt Anna Kassautzki (SPD) vorne.

Nach der Landtagswahl in Schwerin will Regierungschefin Manuela Schwesig schnell eine neue Landesregierung bilden. „Es ist ein wunderbarer Abend mit einem klaren Bürgervotum für die SPD.“ Zu möglichen Koalitionen hielt sich die Wahlsiegerin noch ­bedeckt.

CDU-Spitzenkandidat Michael Sack stand die Niederlage ins Gesicht geschrieben. „Das Ergebnis ist eine Katastrophe für uns.“ Er lässt offen, wie es mit ihm in der CDU weitergeht.

Von Andreas Ebel