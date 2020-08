Schwerin

Mit der Festlegung des Termins für die Landtagswahl wartet die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns auf die Entscheidung des Bundes. Sowohl Bundes- als auch Landtag würden im Frühherbst 2021 neu gewählt.

„Und wenn es möglich war, haben wir in der Vergangenheit immer an einem Tag gemeinsam gewählt“, sagte Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Dafür sprächen mehrere Faktoren wie Kostenersparnis, höhere Wahlbeteiligung und der parallele Einsatz der Wahlhelfer für beide Wahlen.

Neun mögliche Termine

Nach Angaben Caffiers stehen bislang neun mögliche Termine für die Bundestagswahl in gut einem Jahr zur Auswahl. Eine Entscheidung falle aber erst, wenn auch alle Details für die Wahl geklärt seien. CDU, CSU und SPD hatten sich am Dienstag darauf verständigt, bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr Überhangmandate einer Partei teilweise mit ihren Listenmandaten zu verrechnen. Unter anderem damit soll verhindert werden, dass die Zahl der Mandate weiter steigt.

Landtags- und Bundestagswahlen waren in Mecklenburg-Vorpommern 1994, 1998 und 2002 parallel abgehalten worden. Nach der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 und wegen der Verlängerung der Legislaturperiode des Landtags von vier auf fünf Jahre waren die Wahltermine dann aber auseinandergefallen.

