Am Sonntag ist Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Viele Politiker wollen mit einem Mandat direkt Einzug in das Schweriner Schloss erhalten. Doch welche Partien haben in welchem Wahlkreis Direktmandaten gestellt – und wer steht in meinem Wahlkreis zur Auswahl? Wir geben den Überblick über die Wahlkreise.