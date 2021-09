Rostock

Am 26. September ist es soweit: In MV wird ein neuer Landtag gewählt, in Deutschland ein neuer Bundestag. In den Prognosen liegt die SPD in Mecklenburg-Vorpommern deutlich vorne.

Wir fahren am Sonntag durchs Land und machen an verschiedenen Stationen Halt, berichten aus unseren Lokalredaktionen, sehen uns auf den Straßen um, vor den Wahllokalen, sprechen mit Wählern, Wahlhelfern und Wirtschaftskräften und sind natürlich ab 18 Uhr live in Schwerin vor Ort. Außerdem halten wir Sie auch über die Entwicklungen der Bundestagswahl auf dem Laufenden.

Der OZ-Liveblog zur Landtagswahl und Bundestagswahl beginnt Sonntag, 26. September, 10 Uhr.

Von OZ