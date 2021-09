Schwerin/Berlin

Einen Tag nach ihrem klaren Sieg bei der Landtagswahl hat die SPD in MV den Kurs für die kommenden Wochen abgesteckt. Man wolle zunächst mit CDU, Linken, Grünen und FDP „zügig“ Sondierungsgespräche über Inhalte führen, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Montagabend.

Ziel sei es, „eine größtmögliche inhaltliche Basis für eine zukünftige Zusammenarbeit prüfen zu können“. Im Oktober sollen Ergebnisse aus diesen Gesprächen vorliegen. Spätestens Ende November muss eine neue Landesregierung stehen.

Leser-Umfragen:

Welche Koalition wünschen Sie sich in MV?

Welche Koalition wünschen Sie sich für Deutschland?

Schwesig formuliert als Voraussetzungen für eine Koalition drei Bedingungen: eine stabile Mehrheit, ein verlässlicher Partner; schließlich müsse möglichst viel sozialdemokratische Politik wie gute Löhne, soziale Sicherheit und Umweltschutz umsetzbar sein. SPD-Landesvize Christian Pegel erklärt: Es gehe um eine stabile Mehrheit im Landtag. „Es ist uns wichtig, dass man mit einem gewissen soliden Vorsprung in das Regierungsgeschäft reingeht.“ Das spräche zuerst für die CDU.

CDU ohne Landeschef in Sondierungsgespräche

Unterdessen kracht es in der Nordost-CDU. Landeschef Michael Sack trat am Montagabend von seinem Amt zurück und übernahm die Verantwortung für die Wahlschlappe. Mehrere Kreis- und Ortsvorsitzende der Partei fordern: Ein Weiter-so dürfe es nicht geben. Nach Auswertung der Wahlniederlage sei auch personell ein Neuanfang in der Partei geboten, erklärt etwa der Rostocker CDU-Chef Daniel Peters. Ex-Ministerpräsident Berndt Seite fordert, „das ausgelaugte, müde Personal an der Spitze auszuwechseln“. Die CDU warte auf ein Gesprächsangebot der SPD zur Sondierung, erklärt der neue amtierende Parteichef Eckhardt Rehberg.

Die SPD hat am Sonntag mit 39,6 Prozent die Landtagswahl klar gewonnen. Die AfD erhielt 16,7, die CDU 13,3, die Linke 9,9, die Grünen 6,3 und die FDP 5,8 Prozent der Stimmen. Da die SPD 34 der 36 Direktwahlkreise geholt hat, wird es erstmals Ausgleichs- und Überhangmandate im Schweriner Landtag geben. Von den 79 Mandaten (bisher 71) entfallen laut Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke 34 auf die SPD. Weitere Parteien: AfD 14, CDU 12, Linke 9, Grüne und FDP je 5.

Linke: „Der Ball liegt im Spielfeld der SPD“

Die Linke zeigt sich ebenfalls gesprächsbereit für eine Regierungsbildung. „Der Ball liegt im Spielfeld der SPD“, so Spitzenkandidatin Simone Oldenburg. Auch die Grünen zeigen sich offen: „Wir sind gesprächsbereit mit allen demokratischen Parteien im Landtag“, so Landeschef Ole Krüger. Auch die FDP nehme die SPD-Einladung an, so Generalsekretär David Wulff.

Koalitionsbildung in Berlin: Erst reden die kleinen Partner

In Berlin gestalten sich die Gespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung schwierig. Die SPD kam mit 25,7 Prozent bei der Bundestagswahl knapp vor der CDU (24,1) ins Ziel. Nun sind FDP und Grünen als „Königsmacher“ gefragt; sie sollen sich für eine Ampelkoalition (SPD, FDP, Grüne) oder Schwarz-Grün-Gelb entscheiden. Grüne und FDP wollen zunächst bilateral beraten. Wahlsieger Olaf Scholz (SPD) erklärte am Montag, er wolle „so schnell wie möglich“ eine Regierung mit Grünen und FDP bilden. Für die Grünen soll Robert Habeck Vizekanzler werden.

Von Frank Pubantz