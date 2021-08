Landtagswahl in MV: Von der Suche nach Helfern, Wahllokalen und klaren Corona-Regeln

Rostock

In gut sechseinhalb Wochen stehen in Mecklenburg-Vorpommern sowohl Landtags- als auch Bundestagswahlen an. In den Gemeinden und Städten des Landes laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Was die Lage erschwert: Noch gibt es keine klaren Vorgaben, welche Hygiene-Regeln für Wahlhelfer und Wähler beachtet werden müssen.

Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke Quelle: Cornelius Kettler

„Die derzeitig gültige Fassung der Corona-Landesverordnung gilt bis zum 16. August“, erklärt die Landeswahlleiterin MV, Gudrun Beneicke. Die Landesregierung müsse also mit einer der nächsten Änderungen dieser Verordnung noch Regelungen zu Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygienekonzepten zum Wahltag treffen.

In der Hansestadt Rostock hat man die rund 1900 Wahlhelfer zumindest schon mal aufs verpflichtende Tragen von Mund-Nase-Schutz eingestimmt. „Wir haben das in unseren Bereitschaftserklärungen mit aufgenommen, dass es wahrscheinlich sein kann, dass den ganzen Tag über Maskenpflicht herrscht“, sagt Marcus Bruhn aus dem Fachbereich Wahlen der Rostocker Stadtverwaltung. Er könne sich mit Blick auf die Entwicklungen der Corona-Lage gut vorstellen, dass auch für die Wähler beim Urnengang Ende September Maskenpflicht gilt. Details – auch mit Blick auf Regeln für Geimpfte oder Genesene – müsste aber die zu erwartende Landesverordnung klären.

Corona-Test für Wahlhelfer denkbar

Erfahrung mit Corona-Wahlen haben die Gemeinden aus Nordwestmecklenburg. Dort standen im April und Mai durch die Stichwahl gleich zwei Termine zur Landratswahl an. „Und es gab unserer Kenntnis nach keine Corona-Fälle, die sich auf die Wahlgänge zurückführen ließen. Also können wir davon ausgehen, dass die entsprechenden Schutzkonzepte funktioniert haben“, erklärt Kreiswahlleiter Yann-Christoph Collien.

In den Wahllokalen gab es begrenzten Zugang, die Wahlurnen standen weiter auseinander, es herrschte Abstands- sowie Maskenpflicht. Neben ihren Wahlbenachrichtigungen und dem Ausweis sollten die Wähler zudem auch einen eigenen Stift mitbringen. Collien kann sich vorstellen, dass im September – zumindest für die Wahlvorstände, die den ganzen Tag zusammensitzen – auch Schnelltests eine Rolle spielen könnten. Aber auch das sei eine Frage, die noch in Schwerin geklärt werden müsste. Fakt ist: Für die Wahllokale im Land braucht es genehmigungsfähige Hygienekonzepte. Klar ist auch, dass die umfangreichen Schutzmaßnahmen die Kosten für die Wahl deutlich erhöhen.

Keine Pflegeheime mehr als Wahllokal

Und noch etwas sorgte bei der Vorbereitung für Mehraufwand: Alle bisherigen Wahllokale mussten auf die Möglichkeit zur Einhaltung des 1,50-Meter-Abstandes hin überprüft werden. „Zudem kommen Pflegeeinrichtungen zum Schutz ihrer Bewohner nicht als Wahllokale in Betracht“, so Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke.

Die Städte und Gemeinden mussten sich also nach Alternativen umschauen. „Soweit ich weiß, hat das aber keinen der Verantwortlichen vor unlösbare Probleme gestellt“, erklärt Beneicke. Für die Wähler können sich aber in einigen Fällen die Wegstrecken zum Wahllokal verlängern. „Wir haben versucht, dass die Wahllokale auch im Wahlbezirk liegen, das ist uns aber leider nicht überall gelungen“, sagt Marcus Bruhn aus Rostock. Mit den Wahlbenachrichtigungen würde aber informiert, wo der Urnengang möglich ist.

Post bereitet sich auf Zunahme der Briefwahl vor

Sollte in einem der Ausweich-Wahllokale keine Barrierefreiheit herrschen, könnten Betroffene einen Wahlschein beantragen, um in einem für sie besser erreichbaren Wahllokal oder per Brief zu wählen, erklärt Gudrun Beneicke. Insgesamt sei der Zuschnitt der Wahlbezirke in MV fast abgeschlossen. „Derzeit sind 1650 Urnenwahlbezirke und 364 Briefwahlbezirke eingerichtet“, sagt die Landeswahlleiterin. Im Gegensatz zur Vergangenheit würde durch die Pandemie-Lage eine deutliche Zunahme von Briefwahl erwartet.

Darauf ist auch die Post vorbereitet: „Wir haben eine entsprechende Arbeitsgruppe, die seit circa einem halben Jahr mit der Briefwahl beschäftigt ist und sich mit den entsprechenden Behörden in engem Austausch befindet“, sagt Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt. Schließlich sei das Unternehmen rund um die Wahl gleich mehrfach gefragt: bei der Zustellung der Wahlberechtigungsscheine sowie bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen und deren Rücktransport.

Finanzielle Entschädigung und Zeitausgleich für Wahlhelfer

Die Suche nach Wahlhelfern sei Angelegenheit der Städte und Gemeinden. Wie erfolgreich die Akquise von Ehrenamtlichen läuft, sei bei der Landeswahlleitung nicht zentral erfasst. Den Freiwilligen winken für ihren Einsatz landesweit ganz unterschiedliche Boni: Noch im Frühjahr, als die ersten Gesuche für Wahlhelfer auftauchten, wurde mit der Chance auf eine frühere Corona-Schutzimpfung und dem Platz in Prioritätengruppe 3 geworben. Mit dem Wegfall der Priorisierung war das dann allerdings obsolet.

Was es gibt, ist eine finanzielle Aufwandsentschädigung. Die Höhe variiert je nach Gemeinde. Vorgeschrieben sind 35 Euro für den Wahlvorsteher und 25 Euro für alle anderen. In Rostock erhalten die Vorsteher bei Urnenwahlvorständen aber beispielsweise 100 Euro; 80 Euro gibt es für Stellvertreter und Schriftführer sowie 60 Euro für alle weiteren Mitglieder. In Nordwestmecklenburg gibt es zudem noch einen Zusatz-Bonus, der aber nicht für alle gilt: „Bei uns wurde entschieden, Mitarbeitenden der Verwaltung, die sich als Wahlhelfer engagieren, zusätzlich zur finanziellen Entschädigung noch acht Stunden Zeitausgleich, also quasi einen freien Tag gutzuschreiben“, erzählt Kreiswahlleiter Yann-Christoph Collien.

Von Claudia Labude-Gericke