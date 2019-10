Linke und AfD gewinnen in Thüringen - So reagiert MV

Schwerin/Erfurt

Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Landtagswahl in Thüringen gewonnen - und ist erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft. Der bisherigen Koalition aus Linke, SPD und Grünen droht dennoch der Verlust ihrer Mehrheit. Die CDU, die zuvor seit 1990 stets die meisten Stimmen bekommen hatte, stürzte am Sonntag auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Sie liegt auf Platz drei – knapp hinter der AfD, die ihr Ergebnis von vor fünf Jahren mehr als verdoppeln konnte und damit der zweite Sieger der Wahl ist.

Suche nach neuer Koalition wird schwierig

Die Suche nach einer neuen Koalition dürfte äußerst schwierig werden. Auch ein Kenia-Bündnis aus CDU, SPD und Grünen – wie es in Sachsen künftig regieren könnte – ist weit von einer Regierungsmehrheit entfernt. Selbst mit der FDP, der am Abend ein knappes Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde und der Einzug ins Parlament vorausgesagt wurde, würde es nicht reichen. Möglicherweise könnte es sogar eine Minderheitsregierung geben.

Linke in MV zufrieden

Das Wahlergebnis in Thüringen hat bei den Linken und der AfD in Mecklenburg-Vorpommern für große Zustimmung gesorgt. Die Linke zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Parteifreunde in Thüringen: Über die gesamte vergangene Wahlperiode hinweg habe die Partei „sehr pragmatisch und glaubwürdig linke Politik für soziale Gerechtigkeit, gute Bildung und erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung gemacht“, sagten die Vorsitzenden der Nordost-Linken, Wenke Brüdgam und Torsten Koplin. Das Vertrauen zum Ministerpräsidenten Bodo Ramelow rühre auch daher, dass er mit seinen Regierungspartnern eine demokratische Kultur des Umgangs auf Augenhöhe praktiziert habe. „Das Ergebnis motiviert die Linke auch in anderen Bundesländern“, so Koplin.

AfD sieht sich als Sieger

Der AfD-Landessprecher in MV, Leif-Erik Holm, sieht die AfD als „klaren Gewinner“: Mit diesem „satten Ergebnis darf die AfD Thüringen sehr zufrieden sein. Ich bin schon sehr gespannt, welche bizarren Koalitionen sich jetzt in Thüringen zu Gesprächen zusammenfinden werden, nur damit man das peinliche Ausgrenzen der AfD fortsetzen kann.“ Vielleicht komme es ja „nun endlich zu Deutschlands erster CDU-Linken-Regierung. Es wäre zumindest nur ehrlich und würde bestens zur Politik der Kanzlerin passen.“

SPD in MV: Wähler stehen hinter amtierenden Regierungschef

Julian Barlen, Generalsekretär des SPD-Landesverbandes, sieht das Wahlergebnis für seine Partei positiv: Alle drei Landtagswahlen im Osten hätten gezeigt, dass die Wähler „sich hinter dem amtierenden Regierungschef und seiner Partei versammeln. Dies sind gute Voraussetzungen für die SPD MV, im Jahr 2021 erfolgreich in die Landtagswahl zu gehen.“

CDU MV: Toxische Strategie schadet der Demokratie

Der CDU-Landesvorsitzende Vincent Kokert meint: „Rot-rot-grün wurde in Thüringen abgewählt. Die Strategie, die Menschen vor die Wahl zu stellen, den Ministerpräsidenten oder die AfD zu unterstützen, hat in diesem Fall den Linken genutzt.“ Die toxische Strategie schade jedoch der Demokratie. „Der endgültige Beweis wurde heute erbracht. Die SPD im Osten hat ihren Status als Volkspartei endgültig verloren.“ Für den CDU-Chef in Thüringen, Mike Mohring, tue es ihm persönlich leid. Mohring habe „einen mustergültigen Wahlkampf hingelegt, ihm fehlte am Ende auch Rückenwind aus Berlin“.

Grüne: Hatten uns mehr erhofft

Ulrike Berger, Landesvorsitzende der Grünen in MV, gibt sich zurückhaltend: „Das Ergebnis für Grün in Thüringen ist stabil, aber wir hatten uns mehr erhofft. Es ist schade, dass wir mit unserer guten Regierungsarbeit nicht weiter durchdringen konnten – und im harten Wahlkampf, der zwischen Linke und AfD polarisiert hat, untergegangen sind.“

Mehr als 1,7 Millionen Thüringer waren aufgerufen, mit ihrer Stimme über die Zusammensetzung des nächsten Landtags zu entscheiden. Die Wahlbeteiligung stieg deutlich auf rund 66 Prozent (2014: 52,7).

