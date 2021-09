Bei den Wahlen zum Landtag in MV und zum Bundestag hat die Alternative für Deutschland (AfD) viele Wähler für sich gewinnen können. Wo die Partei am häufigsten gewählt wurde und wo sie eher niedrige Wahlergebnisse in den Erst- und Zweitstimmen erzielt hat, können Sie hier in mehreren interaktiven Wahlgrafiken nachverfolgen.