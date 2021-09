Rostock

Schlappe für die Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU): Bei den Wahlen zum Landtag in Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Bundestag müssen sie von den Wählern in MV eine Niederlage einstecken. Mit vorläufig 13,3 Prozent der Stimmen für den Landtag landet die CDU nur auf Platz 3 – vor der Partei liegen die Alternative für Deutschland (AfD) und die Sozialdemokratische Partei (SPD).

Auch auf Bundesebene muss die CDU Verluste hinnehmen: Mit 24,1 Prozent der Stimmen liegt die Partei auch hier hinter der SPD. Zumindest in Loitz, Sassen-Trantow oder Groß Wüstenfelde in Vorpommern konnte die CDU die meisten Erst- und Zweitstimmen für Bundestag und Landtag einfahren. Als einziger CDU-Kandidat hat Harry Glawe das Direktmandat für den Landtag erhalten. Weniger gut hat die Partei in Rostock abgeschnitten: Nur 8,2 Prozent der Zweitstimmen für die Landtagswahl ging an die CDU, 12,5 Prozent im Bundestagswahlkreis.

Wie die CDU in den Gemeinden in MV abgeschnitten hat, sehen Sie in diesen Grafiken.

Erststimmen bei der Bundestagswahl in MV

Zweitstimmen bei der Bundestagswahl in MV

Erststimmen bei der Landtagswahl in MV

Zweitstimmen bei der Landtagswahl in MV

Es sei „schwerer Abend für die CDU“, so der Vorsitzende der Landes-CDU Michael Sack nach den ersten Wahlergebnissen für den Landtag, der am Montagabend schließlich von seinem Amt zurück getreten ist. „Die Wählerinnen und Wähler haben uns nicht mehr so deutlich vertraut wie bei früheren Wahlen.“ Sack gratuliert Schwesig brav „für das starke Wahlergebnis“.

Von oz