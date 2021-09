Die Ergebnisse für den Bundestag und den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern stehen fest. Die FDP konnte überzeugen – und hat die fünf Prozent Hürde überwunden. In welchen Gemeinden in MV die Partei am meisten Erst- und Zweitstimmen für die Wahlen bekommen hat, und wo sie nicht gewählt wurde sehen Sie hier in Grafiken.