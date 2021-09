Rostock

Sie können auf einen Platz in der Regierung hoffen: Die Grünen haben bei den Bundestags- und Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern viele Wähler für sich gewinnen können. Den Umfragen vor den Wahlen zufolge hätte es für den Einzug in den Landtag knapp werden können, letztlich haben sie 6,3 Prozent der Zweitstimmen in MV bekommen – Fünf Sitze sind sicher.

Und auch die Siegerin der Wahlen, die SPD mit Manuela Schwesig als amtierende Ministerpräsidentin hat bereits angekündigt, Gespräche mit der Partei aufzunehmen.

Wie die Grünen in den Kommunen in MV abgeschnitten hat, sehen Sie in diesen Grafiken

Erststimmen bei der Bundestagswahl

Zeitstimme bei der Bundestagswahl

Erststimme bei der Landtagswahl

Zweitstimme bei der Landtagswahl

„Die Grünen sind im Landtag von MV angekommen“, freute sich Grünen-Spitzenkandidat Harald Terpe am Wahlabend. Man trete dafür ein, dass der Weg der Landespolitik eine andere Richtung nehme, und man wolle Akzente setzen etwa bei der Klimapolitik. Parteichef Ole Krüger betonte: „Der Landtagseinzug war unser wichtigstes Ziel.“

Auf Bundesebene konnten die Grünen 14,8 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. 118 Sitze in Berlin gehen an die Partei um die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck. Um einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin zu stellen reicht das Ergebnis nicht aus – für einen Platz in der Regierung vielleicht schon.

Von oz