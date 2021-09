Rostock

Rückschlag für die Partei die Linke bei den Landtags- und Bundestagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl in MV musste die Partei 3,3 Prozent der Stimmen einbüßen. Sie kommt auf ein vorläufiges Ergebnis von 9,9 Prozent. 9 von 79 Sitzen bekommen die Mitglieder der Partei im Landtag in Schwerin damit.

Spitzenkandidatin für die Linken in MV, Simone Oldenburg, sprach am Wahlabend von einer „Übermacht der SPD“ – schließlich ging die Partei als klare Siegerin hervor. Oldenburg: „Da kommen alle anderen Parteien unter die Räder.“ Oldenburg versprühte am Abend Zweckoptimismus: „Voraussichtlich hat sich jede zehnte Wählerin und jeder zehnte Wähler für eine klare linke Perspektive für Veränderung entschieden.“

Die Linke ist auch noch nicht außen vor bei der Regierungsbildung: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat angekündigt, schnell Sondierungsgespräche durchzuführen – auch mit den Linken.

Wie die Linke in den Kommunen in MV abgeschnitten hat, sehen Sie in diesen Grafiken

Erststimmen bei der Bundestagswahl

Zweitstimme bei der Bundestagswahl

Erststimme bei der Landtagswahl

Zweitstimme bei der Landtagswahl

Mit einem bundesweitem Ergebnis von 4,9 Prozent der Stimmen wurde es knapp für die Partei im Bundestag – weil sie aber drei Direktmandate erhalten hat, gelingt der Einzug nach Berlin dennoch.

Enttäuscht zeigte sich die Linke von den Wahlergebnissen für den Bundestag. „Wir sind nicht mehr die Partei des Ostens. Das müssen wir analysieren“, so Linken-Chef Dietmar Bartsch am Wahlabend.

Von oz