39,6 Prozent für den Landtag, 29,1 Prozent für den Bundestag: Das sind die vorläufigen Ergebnisse für die Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD). Sie gilt als Sieger der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch alle sechs Bundestagswahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern gehen nach Ende der Auszählung der Erststimmen an die SPD-Direktkandidaten.

Vor allem im Westen des Bundeslandes wurde die SPD mit den Zweitstimmen für die Bundestagswahl zur stärksten Kraft gewählt. Für den Landtag ging die SPD in den meisten Gemeinden mit der Zweitstimme als Siegerin hervor.

Wie die SPD in den Wahlkreisen in MV abgeschnitten hat, sehen Sie in diesen Grafiken:

Erststimmen bei der Bundestagswahl

Zweitstimmen bei der Bundestagswahl

Erststimmen bei der Landtagswahl

Zweitstimmen bei der Landtagswahl

Die SPD hat bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern laut dem vorläufigen Endergebnis fast so viele Mandate im Landesparlament errungen wie AfD und CDU zusammen. Laut Angaben der Landeswahlleitung konnte die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Vergleich zur letzten Wahl ihr Ergebnis um 8 Mandate auf 34 steigern.

Voller Euphorie reagiert SPD-Landeschefin Manuela Schwesig Bekanntgabe der ersten Zahlen am Sonntag, immerhin hat ihre Partei noch einmal rund acht Prozentpunkte gegenüber 2016 zugelegt. „Ich bin sehr dankbar, dass die Bürgerinnen und Bürger uns so klar das Vertrauen ausgesprochen haben.“

Über mögliche Koalitionspartner will Schwesig noch nicht reden. Die SPD habe drei Bedingungen formuliert: Es müsse eine stabile Mehrheit geben, dann müssen SPD-Themen wie gute Löhne, Umweltschutz und soziale Sicherheit umsetzbar sein. Schließlich müssten die Partner verlässlich sein.

