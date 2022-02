Radfahrern den Vorzug zu geben und sei es nur testweise für ein Jahr: Das halten CDU und UFR der Rostocker Bürgerschaft für unverhältnismäßig. Sie wollen den Start des Modellprojekts in der Langen Straße im Mai verhindern.

Lange Straße in Rostock: CDU will Verkehrsversuch Fahrradstraße stoppen

Modellprojekt auf der Kippe - Lange Straße in Rostock: CDU will Verkehrsversuch Fahrradstraße stoppen

Modellprojekt auf der Kippe - Lange Straße in Rostock: CDU will Verkehrsversuch Fahrradstraße stoppen