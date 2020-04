Langes Wochenende zum 1. Mai: Was ist trotz Corona erlaubt, was bleibt verboten?

Schwerin

Das Kontaktverbot für MV ist bis zum 10. Mai verlängert worden. Seit dem 27. April gelten aber im Shutdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in MV Lockerungen.

Was genau ist ab dem 1. Mai und am ersten Maiwochenende in MV erlaubt, was ist verboten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Anzeige

Wie geht es an den Schulen weiter?

Am 4. Mai wer­den die Schu­len für die­je­ni­gen Schü­le­rin­nen und Schü­ler ge­öff­net, die im kom­men­den Schul­jahr 2020/2021 ihre Abschluss­prüfungen ablegen wollen – also die jetzigen neunten, elften und zwölften Klassen der Abendgymnasien. Wie es danach weitergeht, ist noch offen.

Weitere OZ+ Artikel

Ab wann dürfen Zweitwohnbesitzer wieder nach MV einreisen?

Laut Schweriner Landesregierung dürfen Zweitwohnungsbesitzer ab 1. Mai wieder nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, wenn sie ihre Zweitwohnung als Nebenwohnsitz angemeldet haben. Untersagt bleibt es weiterhin, die Zweitwohnung zu vermieten oder an Dritte zu überlassen. Auch bleibt es Besitzern von Ferienhäusern- oder wohnungen, die nicht in MV leben und gemeldet sind, über den 1. Mai hinaus untersagt, zum Zwecke von Reparatur- oder Wartungsarbeiten einzureisen.

Die Corona Regeln bleiben vorerst erhalten. Ferienwohnungen und Hotels bleiben geschlossen. Schild Zimmer Frei, Ferienwohnung frei. Quelle: Frank Söllner

Ab wann dürfen Menschen innerhalb von MV wieder verreisen?

Dafür gibt es noch kein Datum. Im Moment dürfen die Tourismusbetriebe in ganz Deutschland (z. B. Hotels, Pensionen, Gasthöfe, Ferienwohnungsbesitzer) keine touristischen Gäste aufnehmen. Die Landesregierung hat sich gemeinsam mit der Tourismuswirtschaft auf einen 5-Stufen-Plan zur Öffnung des Tourismus verständigt.

Stufe 1 (Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper) startet am 1. Mai. Wann die weiteren Stufen umgesetzt werden, hängt von der weiteren Corona-Entwicklung ab. Das heißt natürlich auch, dass Menschen, die nicht in MV leben, bis auf weiteres nicht ohne eine Ausnahmegenehmigung (z. B. schwere Erkrankung Angehöriger) hierherkommen dürfen. Ausnahmegenehmigungen erteilt das Innenministerium nach Prüfung der Einzelfälle.

Bei weiterem guten Verlauf könnte Stufe 3 am 20. Mai geöffnet werden. Das würde bedeuten, dass ab dann Urlauber aus MV – immerhin rund 1,6 Millionen Menschen – innerhalb des Landes verreisen dürften. Übernachtungsbetriebe im Land würden dann noch das Geschäft vom Himmelfahrtswochenende (21. bis 24. Mai) und Pfingsten (31. Mai bis 2. Juni) mitnehmen können.

Die Corona Abstandsregeln bleiben vorerst erhalten. Sonnenbad am Strand: Katja (27) und Frank Studier (40) aus Warnemünde mit Hündchen Scotty (12). Quelle: Frank Söllner

Darf man zu Hause Besuch außerhalb der Kernfamilie empfangen?

Derzeit gilt, auch über den 1. Mai hinaus, bundesweit Kontaktverbot. Es besagt, dass die Menschen Kontakte zu anderen Personen außerhalb des eigenen Hausstands auf das absolut notwendige Minimum reduzieren sollen. Für den öffentlichen Raum trifft auch am ersten Maiwochenende das Kontaktverbot die klare Vorschrift, dass Sie in der Öffentlichkeit nur allein, zu zweit oder ausnahmsweise mit weiteren Personen des eigenen Hausstandes, zum Beispiel mit Ihren zu Hause lebenden Kindern, unterwegs sein dürfen.

Die Landesregierung empfiehlt, dass auch private Besuche in der eigenen Wohnung auf das absolut unbedingte notwendige Minimum reduziert werden. Familienbesuche innerhalb der Kernfamilie sind laut Anti-Corona-Verordnung ausdrücklich möglich. Das Land empfiehlt aber, darauf möglichst zu verzichten.

Was ist mit Grillabenden oder kleineren Partys zu Hause?

Nein, das ist nicht möglich. Zum Kontaktverbot gehört, dass Gruppenfeiern ausdrücklich untersagt und auch am ersten Maiwochenende in privaten Wohnungen und Gärten verboten sind. Es ist kein Problem, mit der Familie im Garten zu grillen.

Was darf ich konkret im öffentlichen Raum nicht?

Regierungssprecher Andreas Timm sagt: „Ich glaube nicht, dass es gelingen kann, da eine abschließende Auflistung zu treffen.“ Beachtet werden müssen die Regeln des Kontaktverbotes. Sie dürfen nur allein, zu zweit oder mit weiteren Personen aus Ihrem eigenen Haushalt unterwegs sein. Dabei sollte ein Sicherheitsabstand von weiterhin 1,5 Metern zu anderen eingehalten werden. Gruppentreffen sind auch im öffentlichen Raum weiterhin ausdrücklich verboten.

Wo muss ich überall einen Mundschutz tragen?

Die Pflicht gilt beim Einkaufen – also in allen Geschäften, Apotheken, Tankstellen oder beim Arztbesuch und im öffentlichen Personennahverkehr, das heißt, in Zügen der Bahn, Bussen, Taxen oder Straßenbahnen.

Ab wann dürfen die Dauercamper wieder auf die Campingplätze?

Die Campingplätze werden am 1. Mai wieder für Dauercamper geöffnet. Das gilt für alle Dauercamperinnen und Dauercamper mit Erstwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Bürgerinnen und Bürger aus anderen Bundesländern können ihren Campingplatz wieder nutzen, wenn dieser als Zweitwohnsitz gemeldet ist. Für andere Camper ist derzeit keine Lockerung vorgesehen, die ab 1. Mai gelten könnte.

Wann dürfen gastronomische Betriebe und Hotels wieder öffnen?

Bei guter Entwicklung könnte das ab 6. Mai in Kraft treten. Derzeit ist das aber noch nicht entschieden. Das Kabinett will auf Grundlage der Zahlen vom 4. und 5. Mai entscheiden, ob Stufe 2 mit Öffnung der gastronomischen Betriebe unter bestimmten Auflagen dann gezündet wird. Über das erste Maiwochenende also keine Gastronomie!

Die Corona Regeln bleiben erhalten. Ab 11. Mai dürfen Terassen von Gaststätten wieder geöffnet werden. Im Bild eine Gaststätte am Sazhaff in Rerik. Quelle: Frank Söllner

Wann könnten Urlauber aus anderen Ländern wieder einreisen?

Das ist völlig offen. Die Tourismusbranche hofft, dass zum 20. Juni, spätestens 1. Juli Reisen für Bürger aus ganz Deutschland nach MV erlaubt werden.

Darf ich am ersten Maiwochenende an den Strand?

Wie viele Menschen in die Seebäder oder an die Strände dürfen, wird auch in der Tourismus-Taskforce besprochen, sobald Termine für die Erlaubnis eines wirklichen Übernachtungs-Tourismus stehen. Die Landesregierung will vermeiden, dass es volle Strände gibt, wie man sie aus einer normalen Hochsaison in MV in den Seebädern kennt. Es ist also möglich, dass zahlenmäßige Beschränkungen für Strandabgänge diskutiert werden. Derzeit gilt für die Strände dieselbe Kontaktsperren-Regelung wie für alle öffentlichen Räume. Allein und in Familie ja, in Gruppen nein, Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten.

Wann wird wieder alles normal sein im Tourismus?

In diesem Jahr vermutlich gar nicht mehr. Mit dem Plan für sicheren Tourismus in MV soll aber garantiert werden, dass die Verluste in der Branche nicht überborden. Dafür sei es vor allem wichtig, in den Sommermonaten Juli und August eine Saison zu ermöglichen, wenn auch unter Beschränkungen.

Die Corona Regeln bleiben erhalten. Die Insel Poel ist für Urlauber gesperrt, Schilder warnen vor einer Einfahrt auf die Insel. Quelle: Frank Söllner

Wann öffnen Museen wieder, ab wann sind Events wieder erlaubt?

Bis 31. August sind alle Großveranstaltungen in MV verboten, die meisten Kulturbetriebe haben von sich aus ihre Events abgesagt, die Theatersaison wurde ebenfalls für beendet erklärt. Offen ist derzeit noch, ob die Festspiele MV in einer modifizierten Form stattfinden können. Ob Museen und andere Kultureinrichtungen nach dem Vorbild der Zoos unter strikten Auflagen wieder öffnen dürfen, und wenn ja, wann, steht noch nicht fest. Die Landesregierung hatte am 16. April zugesagt, sich um diese Themen möglichst rasch zu kümmern. Noch ist nichts entschieden.

Was gilt für nicht verheiratete Paare und Patchwork-Familien?

Regierungssprecher Andreas Timm betont, dass es der Landesregierung fernliegt, Paaren und ihren Kindern vorschreiben zu wollen, ob und wie sie sich sehen dürfen. Das galt und das gilt auch über den 1. Mai hinaus. Egal ob es sich um verheiratete, verpartnerschaftete Paare, eingetragene Lebensgemeinschaften oder Paare ohne offizielle Stempel handelt. Auch das Patchwork innerhalb von Familien, die getrennt leben, zum Beispiel mit Kindern im Wechselmodell oder Kindern, die einen Elternteil am Wochenende oder alle vierzehn Tage sehen, sei allein Sache der Eltern.

Sind am ersten Maiwochenende Gottesdienste wieder erlaubt?

Nein, Gottesdienste in Kirchen, Moscheen oder Synagogen sind ab Montag, 4. Mai, wieder erlaubt. Unter äußerst strengen Auflagen: So darf pro zehn Quadratmeter nur eine Person in den Gotteshäusern Platz nehmen. Freiluftgottesdienste mit Einhaltung der Abstandsregeln sind wieder möglich.

Gottesdienste sollen in der Corona Krise wieder erlaubt werden. Die Abstandsregelung wurde schon damals eingehalten. Im Bild das Detail der Bleiverglasung des Bad Doberaner Münster. Das Landesamt für Denkmalpflege bezeichnet es als das bedeutendste mittelalterliche Bauwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Frank Söllner

Kann ich am Samstag, 2. Mai, wieder zum Friseur gehen?

Nein, die Friseurläden in MV dürfen ab Montag, 4. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen. Kunden müssen einen Mundschutz tragen, den Mitarbeitern wird es empfohlen. Nagelstudios, Massagesalons etc. sollen bei mildem Verlauf der Ansteckungen voraussichtlich am 11. Mai wieder öffnen.

Welche öffentlichen Einrichtungen bleiben weiter geschlossen?

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, gastronomische Betriebe sind geschlossen. Ebenso Theater, Opern, Konzert­häuser, Museen und ähnliche Einrichtungen, Fahrschulen und die technische Prüfstelle im Bereich des Fahr­erlaubnis­wesens, Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit­parks und Anbieter von Freizeit­aktivitäten (drinnen und draußen), Spiel­plätze (drinnen und draußen), Schwimm- und Spaß­bäder, Fitness­studios und ähnliche Einrichtungen, Spezial­märkte, Spielhallen, Spielbanken, Wett­annahme­stellen, Einrichtungen des Prostitutions­gewerbes und Bordelle.

Der Sport­betrieb ist auf und in allen öffentlichen und privaten Sport­anlagen und Sport­boot­häfen untersagt. Ausnahmen gibt es für Außen­sport­anlagen. Sport- und Ten­nis­plät­ze kön­nen ge­nutzt wer­den, al­ler­dings nur für den In­di­vi­du­al­sport und den Sport zu zweit. Größere Gruppen sind auch draußen nicht zulässig.

Darf ich zu meinem Sportboot?

Marinas, Yachtclubs, Bootsschuppen- und Bootshausanlagen bleiben auch über den 1. Mai hinaus für den Publikumsverkehr geschlossen. Bootseigner dürfen mit maximal einer weiteren Person beziehungsweise den Angehörigen des gemeinsamen Hausstandes unter Beachtung des Kontaktverbots in die Anlage, in der ihr Boot liegt.

Ausfahrten mit dem eigenen Boot (auch SUP, Kite- und Segelsurfen, Kajak, Kanu etc.), Angeln vom Boot aus, der Aufenthalt beziehungsweise die Übernachtung auf dem eigenen Boot im Sportboothafen oder auf dem Gewässer beziehungsweise im Bootsschuppen, das Arbeiten am Boot, das Verbringen des eigenen Bootes zum Liegeplatz aus dem Winterlager, der Aufenthalt und Arbeiten im Winterlager, Fahrten mit Kfz, Trailer und Boot zum Sportboothafen beziehungsweise. zur Ablegestelle, das Slippen und Kranen des Bootes sind erlaubt.

Nicht gestattet bleiben weiterhin die Bootsvermietung, Kutterfahrten, Angeltouren, Guiding, Ausbildungsfahrten, Regatten oder gemeinschaftliche Ausfahrten und Feierlichkeiten in Sportboothäfen.

Lesen Sie auch:

Von Michael Meyer