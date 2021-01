Laschet, Röttgen oder Merz? CDU in MV hat einen Favoriten für Bundesvorsitz

Rostock

Ginge es allein nach den Delegierten aus MV, Friedrich Merz wäre wohl bald neuer CDU-Bundesvorsitzender. Eine Mehrheit befragter Teilnehmer des digitalen Bundesparteitags am Wochenende spricht sich für Merz als Nachfolger Annegret-Kramp-Karrenbauers aus. Allerdings ist der Einfluss aus dem Nordosten mit 15 von 1001 Delegierten sehr gering.

CDU-Landeschef: Parteibasis in MV mit Mehrheit für Merz

CDU-Landeschef Michael Sack hat sich bereits zu Jahresbeginn festgelegt. „Die Delegierten aus MV werden sich mit großer Mehrheit für Merz entscheiden. Das entspricht auch der Stimmungslage an der Parteibasis“, sagte er. Und handelte sich prompt interne Kritik ein. Es sei unklug, sich so festzulegen, erklären einflussreiche CDU-Mitglieder. Denn würde es am Ende doch einer der Konkurrenten, Armin Laschet oder Norbert Röttgen, hätte der Landesverband wohl später Nachteile zu befürchten. Zudem sei Sack nicht mal Delegierter.

Nur eine Befragte bekennt sich zu Röttgen

Bei den Stimmberechtigten gibt es eine klare Tendenz: Für Röttgen spricht sich Ann Christin von Allwörden aus. Alle drei Kandidaten seien geeignet. Doch Röttgen „verkörpert am glaubwürdigsten den Anspruch, die CDU weiblicher, jünger und moderner aufzustellen“, so die Stralsunderin. Philipp Amthor ( Ueckermünde), Franz-Robert Liskow (Demmin), Marc Reinhardt ( Neukalen) und Sebastian Ehlers ( Schwerin) erklären dagegen, Merz ihre Stimme geben zu wollen. „Ich glaube, dass seine Wirtschaftskompetenz nach der Krise sehr wichtig sein wird“, begründet Liskow. Ehlers erklärt: Er traue Merz am ehesten zu, „wirtschaftsliberale und konservative Wähler zurückzugewinnen“.

Pro Merz outet sich auch der frühere EU-Parlamentarier Werner Kuhn. „Er ist klar in seinen Aussagen. Wir haben mit ihm Wirtschaftskompetenz“, so Kuhn. „Das ist sehr wichtig in der Situation der Rezession, in die Deutschland nach der Pandemie läuft.“

Andere halten sich bedeckt, etwa Justizministerin Katy Hoffmeister oder Wolfgang Waldmüller, CDU-Fraktionschef im Landtag. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird für den CDU-Landesverband abstimmen. Sie war parteiintern einst Merz’ große Rivalin.

Von Frank Pubantz