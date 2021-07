Last-Minute-Urlaub in MV: Wo gibt es jetzt noch freie Ferienwohnungen?

Rostock

Sechs Bundesländer haben bereits Sommerferien, die anderen folgen in den nächsten 14 Tagen. Alle Kurzentschlossenen, die im Juli oder August noch eine Ferienunterkunft in MV suchen, brauchen bei ihrer Suche etwas Geduld: Vieles ist ausgebucht.

Gesamte Ostseeküste bis September weitgehend ausgebucht

„Usedom, Rügen, Fischland-Darß-Zingst: Da ist wirklich kaum noch was zu finden“, sagt Sabrina Wuschek von der Online-Plattform buchen-sie-mv.de. „Nach dem langen Pandemie-Winter sind jetzt alle reisewütig. Viele wollen mit der Familie raus, ans Wasser, sich einfach erholen,“ erklärt die Sprecherin.

Auch bei Anke Schulz von der Kühlungsborner Zimmervermittlung ist bis September fast alles ausgebucht. Es gebe nur noch wenige Lücken für einzelne Unterkünfte. Sonderwünsche könne sie für Last-Minute-Bucher nicht mehr erfüllen. Wer zum Beispiel ein festes Zeitfenster hat, in dem er verreisen oder seinen Hund mitbringen möchte, wird hier nicht mehr fündig.

Nachfrage deutlich höher als vor Corona

Michael Lange, Gründer und Inhaber des Online-Portals Fewo24.de sieht das ähnlich: Er vermittelt in MV rund 2000 Ferienobjekte. 95 Prozent davon seien während der gesamten Ferienzeit bis Anfang September voll ausgelastet. Laut Lange ist die Nachfrage nach Urlaubsunterkünften zurzeit höher als vor der Pandemie.

Reiner Kukeit, Inhaber von „Zimmer am Meer“ in Kühlungsborn bestätigt das. Auf die Frage, ob das eine Folge aus der Pandemie sei, antwortet Kukeit: „Teils, teils“. Zum einen waren Nachfrage und Auslastung schon vor Corona hoch. „Viele kommen schon seit Jahren“, so Kukeit. Zum anderen verbringen mehr Gäste als früher ihren Urlaub in Deutschland.

Drei Tipps, wie Sie trotzdem fündig werden

Doch auch wenn vieles schon ausgebucht ist, können Spontane und Spätbucher noch fündig werden. Durch Stornierungen werden immer wieder kurzfristig Unterkünfte frei. Die OZ zeigt, wie sie zu finden sind:

Restplatzbörse

Auf der Webseite www.buchen-sie-mv.de/restplatzboerse gibt es ein täglich aktualisiertes Angebot an Last-Minute-Angeboten für Ferienunterkünfte in ganz MV. „Es ist wirklich nicht mehr viel. Aber wir wollen natürlich die paar Plätze, die noch da sind, füllen“, erklärt Sabrina Wuschek.

Bei der Restplatzbörse werden – aufgedröselt nach Ort, Größe und Gästezahl – Domizile von Studio über Ferienwohnung bis zum Landhaus angeboten, die in den nächsten Tagen bis hin zu drei Wochen verfügbar sind.

Online-Plattformen für Last-Minute-Angebote

Drei weitere Webportale bieten ebenfalls Ferienunterkünfte für Kurzentschlossene: traum-ferienwohnungen.de, ferienwohnungen.de und ferienhausmiete.de. Bei allen dreien lässt sich die Suche auf MV und Last-Minute-Angebote eingrenzen.

Allerdings war am Mittwochnachmittag bei allen dreien für die zweite Julihälfte keine einzige Ferienunterkunft zu finden. Erst im August gibt es wieder vereinzelte Angebote. Zudem stellen manche Urlaubsorte eigene Last-Minute-Angebote ins Internet, wie zum Beispiel auf der Seite www.kuehlungsborn.de.

Direkter Kontakt zu Anbietern vor Ort

Wer schon genau weiß, wo er hin möchte, kann auch den direkten Kontakt zu Touristeninformationen und Kurverwaltungen oder Zimmervermittlungen und Hotels suchen, empfiehlt Kathrin Hackbarth. Auch der direkte Draht zu Online-Anbietern wie Fewo24.de oder ferien-mv.info kann sich lohnen, falls kurzerhand jemand abspringt.

Für alle, die jetzt noch unsicher sind, welche Corona-Bestimmungen für ihren Urlaub in MV gelten, gibt Sabrina Wuschek Entwarnung. „Es ist eigentlich ganz einfach geworden. Bei Anreise brauchen Sie einen aktuellen negativen Test, das ist aber auch das Einzige.“ Diese Regelung greift in ganz MV. Zusätzlich gelten die örtlichen Abstands- und Hygieneregeln und dann kann es auch schon losgehen mit Entspannung und Erholung.

Von Judith Kahle