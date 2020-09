Laternenumzüge, Weihnachtsbasare, Adventsfeiern: Das ist in Schulen und Kitas in MV erlaubt

Rostock

Schöne Nachrichten für Schul- und Kita-Kinder in MV. Trotz der Corona-Pandemie sollen sie im Herbst und Winter auf viele schöne Veranstaltungen nicht verzichten müssen. Laternenumzüge, Weihnachtsmärchen, Adventsfeiern: Landesregierung und Landkreise wollen das auch in diesem Jahr an den Schulen und Kitas ermöglichen. „Meinerseits bestehen keine Bedenken, derartige Veranstaltungen durchzuführen“, sagt Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD), zuständig für die Kitas im Land.

Kommentar: Endlich wieder Kinderlachen

Was gilt für die Kitas?

Seit dem Neustart in Schulen und Kitas herrscht in vielen Einrichtungen große Verunsicherung: Was ist noch erlaubt? Was muss ausfallen? Was die Kitas angeht, sagt die Ministerin: Fragen zu Laternenumzügen und Co. sollen zwar erst am 22. Oktober auf dem nächsten MV-Corona-Gipfel in Schwerin abschließend geklärt werden, Drese will aber empfehlen, in den Kindertagesstätten Veranstaltungen mit Kindern und Eltern zu erlauben – „wenn die allgemeinen für den Kita-Bereich entwickelten Hygieneempfehlungen eingehalten werden“. Eltern und Träger sollen sich verständigen, ob „auf Distanz“ gefeiert wird oder mit Maske.

Was sagen die Städte und Landkreise?

„ Laternenumzügen steht nichts im Weg, wenn Abstand eingehalten wird und bei Weihnachtsfeiern gelten die bekannten Regelungen zu Abstand und Lüften“, sagt Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). „Wir müssen den Menschen – auch den Kindern – trotz allem Freude und Spaß ermöglichen. Klar ist aber auch: Personen, die über Erkältungssymptome klagen, sollten diesen Zusammenkünften fernbleiben.“

Auch der Landkreis Rostock will Laternenumzüge genehmigen: „ Laternenumzüge von Kindern unter freiem Himmel und mit Einhaltung der Abstandsregeln sind möglich“, sagt Landkreissprecher Michael Fengler. „Bei uns fragen Kitas regelmäßig nach, ob und wie Veranstaltungen gehandhabt werden können. Das hat sich gut eingespielt. Wir beraten dazu gerne.“

Was fordern Eltern?

Der Stadtelternrat für die Kitas in Rostock warnt bereits die Behörden davor, doch noch Feste und Feiern für Kinder zu untersagen: Das wäre das falsche Signal. Stattdessen sagt der Vorsitzende Bastian Schwennigcke: „Gemeinsame Feste und Veranstaltungen stärken die Beziehungen und den sozialen Zusammenhalt zwischen Kindern, Einrichtungen und Eltern. Gerade weil die letzten Monate häufig durch den Verzicht auf gemeinsame Veranstaltungen geprägt waren, ist es gut, wenn nach Möglichkeiten gesucht wird, dennoch Feste und Jahreshöhepunkte in den Einrichtungen zu gestalten.“

Was planen die Kitas?

Trotz der Signale der Behörden haben in Rostock erste Kitas die Laternenumzüge abgesagt. In Greifswald will sich der Kita-Betreiber „Hansekinder“, ein Eigenbetrieb der Stadt mit elf Kindertagesstätten, noch nicht festlegen: „Ob solche Veranstaltungen stattfinden oder ob nicht – darüber verhandeln wir gerade mit den einzelnen Häuser“, lässt Betriebsleiter Achim Lerm ausrichten.

Viele Kinder in und um Bad Doberan dürfen sich jedoch bereits freuen: Die Arbeiterwohlfahrt – Träger von acht Kitas – will mit den Kindern feiern. „Gerade während der inhaltlichen Vorbereitung werden Neugier, Fantasie, Freude, Werte und Gemeinschaftsgefühl bei den Kindern geweckt und sie erleben dann bei der Umsetzung Stolz, Ansporn und Miteinander“, sagt Geschäftsführerin Kathrin Polz. So soll es beispielsweise in der Kita „Storchennest“ in Bargeshagen einen Weihnachtsmarkt im Freien geben.

Welche Regeln gibt es an den Schulen?

Für die Schulen gibt es bereits klare Regelungen – und die könnten Vorbild auch für die Kitas sein: Denn dort gilt für schulische Veranstaltungen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist. In Innenräumen ist eine Maske Pflicht, außen wird sie empfohlen. Bei Aufführungen – Weihnachtsmärchen etwa – muss mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen den Zuschauern aus unterschiedlichen Familien bleiben. Dafür dürfen die Zuschauer dann ohne Maske kommen.

Von Andreas Meyer