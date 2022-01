Auch 2022 sind Lauf-Events an der Mecklenburgischen Ostseeküste geplant. Allerdings gehen einige Veranstalter die Vorbereitung vorsichtiger an. Für diese Läufe in Bad Doberan, Rerik, Kühlungsborn und Poel können Sie sich bereits anmelden – plus die schönsten Fotos vergangener Läufe.