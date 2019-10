Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann will eine Allgemeinverfügung erlassen. Nach 22 Uhr soll auf dem Ribnitzer Marktplatz Ruhe sein. Der Markt ist in den Abendstunden Treffpunkt für Jugendliche. Immer wieder musste hier in den vergangenen Monaten die Polizei eingreifen.