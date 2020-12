Barth

Die Hütten auf der philippinischen Müllhalde nahe der Großstadt Davao werden notdürftig mit Wellblech, Pappe und Holz zusammengehalten. Dort, wo täglich circa 65 Lkw halten, leben rund 350 Familien. Sobald der Müll abgeladen wurde, picken sich die Kinder aus den Haufen heraus, was wiederverwertbar ist und bieten es im Recyclingladen zum Verkauf an. Um den Menschen zu helfen, plant die Bartherin Ruth Graumann eine Neujahrsaktion.

Seit ihrem Freiwilligendienst, den die 31-Jährige von November 2016 bis Dezember 2017 im Mariphil-Kinderdorf auf der Insel Mindanao absolvierte, hat sie das Schicksal der Menschen – und vor allem der Kinder – nicht mehr losgelassen. „Sie leben im Dreck anderer. In der Nähe ist ein verseuchter Fluss. Dort schwimmen Krankenhausmaterialien wie Spritzen umher. Dennoch waschen die Kinder ihre Wäsche darin“, sagt sie.

Um mehr zu tun, gründete Ruth Graumann vor knapp einem Jahr den Verein „Mariphil Nord“, zugehörig zu dem Kinderdorf. Noch heute steht die junge Frau im engen Austausch mit den Sozialarbeitern auf Mindanao, reist regelmäßig auf die Insel und unterstützt mit ihrer Arbeit sowohl aus Vorpommern als auch vor Ort.

Neujahrsaktion trotz Corona

Die junge Bartherin organisiert seit 2018 eine Neujahrsfeier auf der Müllhalde in Davao. In diesem Jahr erstmals aus dem entfernten Vorpommern. Die Veranstaltung ist ein Highlight für die Kinder und Familien. Jedes Jahr werden Spenden verteilt – darunter Spielzeug, Hygieneartikel sowie Süßigkeiten und Lebensmittel. Auch eine warme Mahlzeit bekommen die Kinder. In diesem Jahr: Reis und Hühnchen. „Darüber freuen sie sich noch mehr als über das Spielzeug“, so die Organisatorin.

Im Jahr 2020 kann nicht gemeinsam gefeiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen strenge Vorschriften eingehalten werden. Bereits während des ersten Lockdowns berichteten die Sozialarbeiter des Kinderdorfes der Vereinsvorsitzenden von Ausgangssperren: „Die Familien auf der Müllhalde waren komplett von der Außenwelt abgeschnitten“, so Ruth Graumann.

In diesem Jahr beschränkt sich das Event auf eine „ Neujahrsaktion“: „Unser Team darf sich leider nicht lange auf dem Gelände der Müllhalde aufhalten. Wir müssen die Spenden schnell verteilen, um gegen keine Richtlinien zu verstoßen“, sagt sie.

Kontaktlose Spendenübergabe

Jede Vorschrift ist der Initiatorin recht, so lange sie den Menschen vor Ort dennoch helfen kann. Die Aktion soll am 5. Januar 2021 stattfinden. Wie auch in den vergangenen Jahren kaufen die Sozialarbeiter des Mariphil-Dorfes die Artikel ein und bereiten gemeinsam mit den Kindern aus der Einrichtung die Spendenpakete vor. „Ich habe großes Glück, dass ich die Hilfe dort habe. Das ist immer eine tolle Teamleistung. Alle sind beteiligt“, sagt sie. Insgesamt 350 Haushalte sollen mit den Spenden versorgt werden. Selbstverständlich kontaktlos.

Zuletzt bekamen die Menschen auch Flipflops und Spielsachen geschenkt. In diesem Jahr ist das Ruth Graumann zufolge nur schwer realisierbar: „Wir wissen nicht, wie alt die Kinder in den Familien sind und welche Größen sie haben.“ Der Fokus liege in diesem Jahr also vermehrt auf den Lebensmitteln. Das sei auch das erste, worüber sich die Kinder immer hermachen.

Langfristige Ziele mit Spendenaktion verbunden

Bei der Aktion geht es jedoch um weitaus mehr als die jährliche Spendenaktion, erklärt Ruth Graumann: „Es ist schwer, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Oftmals denken sie, dass wir ihnen die Kinder wegnehmen wollen, weil einige von ihnen im Kinderdorf untergebracht sind.“ Mit Veranstaltungen wie der Neujahrsfeier können die Menschen auf der Müllhalde das Vorhaben der Mitarbeiter des Kinderdorfes besser verstehen.

Im vergangenen Jahr ist dadurch viel passiert: „Wir konnten eine Sozialarbeiterin einstellen, die sich ausschließlich um die Familien vor Ort kümmert. Außerdem bieten wir den Kindern auf der Müllhalde Nachhilfeunterricht an. Das ist das Nachhaltige an der Aktion. Wir wollen ihnen langfristig helfen“, so die Initiatorin.

Um das Projekt weiter voranzubringen, ist Ruth Graumann auch auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Die Bartherin sei über jegliche Unterstützung dankbar, sagt sie. Jeder kann helfen: Kontoinhaber: Mariphil Nord e.V.IBAN: DE75 1505 0500 0102 1038 36Verwendungszweck: Neujahrsfeier Müllhalde.

Wer zudem seine Adresse im Verwendungszweck angibt, bekommt eine Spendenquittung ausgestellt.

Von Lena-Marie Walter