Piloten, Lokführer und Kraftfahrer werden immer wieder Opfer von Laser-Attacken. Aber auch Fußballspieler, Schiedsrichter und andere Sportler wurden schon geblendet. In Deutschland können Laser-Angriffe auf Piloten als „gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr“ geahndet werden.

Einige Länder haben auf Vorfälle mit Laserpointern bereits reagiert. So ist beispielsweise in Großbritannien und den Niederlanden der Verkauf von Laserpointern mit Leistungen von mehr als 1 Milliwatt (mW) verboten, in Schweden benötigt man dafür eine Genehmigung. In Australien gilt ein Einfuhrverbot für Geräte mit diesen Leistungen; teils fallen dort solche Laser unter das Waffengesetz.

Erste Laser, die als sogenannte Lichtzeiger eingesetzt wurden, verwendeten miniaturisierte Helium-Neon-Laser. Mit der Verfügbarkeit günstiger und effizienter Laserdioden gelang dem Laserpointer der Durchbruch als Massenprodukt. Mittlerweile gibt es Laser nicht nur mit rotem, sondern auch mit grünem, blauem, gelbem und orangenem Licht

Laserpointer mit Leistungen bis 1 mW werden als Laser Klasse 2 eingestuft und gelten als unbedenklich und „augensicher“. Bereits ab 5 mW sind Sicherheitseinrichtungen, z. B. spezielle Laserschutzbrillen, erforderlich. Angeboten werden inzwischen sogar Laserpointer mit Leistungen von 10 mW, die es im Internet oft schon für ein paar Euro zu kaufen gibt.