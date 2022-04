Rostock

Lebensmittel in MV werden immer teurer: Am Freitag, 1. April, kündigte der Discounter Aldi Nord an, die Preise für zahlreiche Produkte deutlich anzuheben. Grund seien die höheren Erzeugerpreise, die wiederum vor allem durch die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie der Corona-Pandemie steigen. Wegen der Turbulenzen auf den Lebensmittelmärkten könnte sogar bis Ostern Fleisch knapp werden, warnt die Branche.

Auch die Handelskette Netto mit Sitz in Stavenhagen schraubt die Preise nach oben: „Die starke Inflation zwingt uns zu Preisanpassungen, die vor allem die Bereiche Frische, Fette sowie Milch und andere Molkereiprodukte betreffen“, sagte eine Sprecherin. Ursache seien auch hier die steigenden Preise für Rohstoffe, Transport und Energie bei den Lieferanten.

Tobias Blömer, Chef der Agrarmarketinggesellschaft AMV, geht davon aus, dass unter anderem Fleisch, Wurst und Bioprodukte noch teurer werden.

Krieg ist nur einer von mehreren Faktoren

Welchen Einfluss dabei der Ukrainekrieg habe, sei schwer zu bemessen. „Der Krieg verstärkt den Preisanstieg in vielen Bereichen“, so Blömer. „Aber es gibt nicht nur einen Faktor.“ Vielmehr resultiere die Preisexplosion aus dem Zusammenspiel von Krieg, Corona und Stromkosten.

Beim Schweinefleisch kommt mit der Afrikanischen Schweinepest ein weiterer Aspekt hinzu. Nach dem ersten Auftreten in Deutschland hätten viele Mäster gar nicht mehr neu aufgestallt, weil sie fürchteten, die Schweine nicht mehr loszuwerden. „Daraus hat sich dann ein gegenläufiger Trend entwickelt“, erklärt Blömer. Jetzt fehle Schweinefleisch.

Auch Lamm, Geflügel und Rind betroffen

Auch Lammfleisch sei deutlich teurer geworden. Hier ist Corona der entscheidende Auslöser: „Neuseeland hat wegen Corona die ausländischen Arbeiter in den Schlachthöfen nicht ins Land gelassen“, erklärt Blömer.

Bei Geflügel stehe jetzt bereits die dritte Runde von Preiserhöhungen in diesem Jahr an, weil die Halter mit den vereinbarten Preisen nicht mehr auskommen. Rindfleisch sei ebenfalls teurer und sogar knapp geworden. „Wir wissen nicht, ob wir Ostern ausreichend Ware haben werden“, warnt Blömer.

Erschreckender Kapitalismus

Die aktuelle Krise war in dieser Woche auch Thema auf dem Landesbauerntag sowie im Agrarausschuss des Schweriner Landtags. Die Ausschussvorsitzende Elisabeth Aßmann (SPD) bilanzierte: „Der Markt wird immer spekulativer und ist sehr kapitalistisch geprägt. Das ist schon erschreckend.“

Auch sie glaubt, dass sich die Preisspirale noch weiter drehen wird: „Die aktuellen Preiserhöhungen spiegeln noch lange nicht die Kostensteigerungen der Produzenten wider“, warnt Aßmann. So sei alleine im März der Preis für Schweinemischfutter um 40 Prozent gestiegen. Stickstoffdünger sei drei Mal so teuer wie vor einem Jahr.

Vor Feierabend vergriffen

Mit echten Engpässen bei Fleisch rechnet Aßmann aber nicht: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich tage- oder sogar monatelang kein Schnitzel mehr im Regal geben wird.“ Allenfalls könne es passieren, dass im Laden gegen Feierabend der eine oder andere Artikel vergriffen sei. „Das hätte immerhin den Vorteil, dass nicht mehr so viel weggeworfen werden muss.“

Von Axel Büssem