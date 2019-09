Lebensretter: Immer mehr Menschen in MV wollen Stammzellen spenden

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind immer mehr Menschen bereit, schwer erkrankten Patienten durch eine Stammzellspende das Leben zu retten. Aktuell haben sich im Nordosten rund 92 500 potenzielle Spender für die internationale Spenderdatei registrieren lassen. Vor sieben Jahren waren es mit rund 36 000 noch deutlich weniger als die Hälfte. Das geht aus den Zahlen der Organisation DKMS hervor, die die Spenden in Deutschland unterstützt.

Für Aufsehen sorgten in MV erst kürzlich zwei Registrierungsaktionen für die wenige Monate alte Lilly aus Rostock, die an einem schweren Immundefekt erkrankt ist, und für den dreijährigen Hugo aus Ahrenshoop (Vorpommern-Rügen), der an Blutkrebs leidet. Zu den Aktionen waren insgesamt mehr als 2000 Menschen gekommen, um ihre Stammzelldaten weltweit für Patienten zur Verfügung zu stellen.

Sechs Millionen potenzielle Spender in Deutschland

In der weltweiten Spenderdatei sind den Angaben zufolge mittlerweile mehr als neun Millionen Spender registriert, davon leben allein rund sechs Millionen in Deutschland. Eine von ihnen ist Anja Hansen aus Rostock. Im Jahr 2010 hatte sich die heute 34-Jährige bei der Aktion „Paul will leben“ in Rostock für den damals zweijährigen Paul aus Sanitz typisieren lassen. Bei der Frage, warum sie das getan habe, muss sie nicht lange überlegen: „Ich will Menschen helfen“, sagt Anja Hansen.

Anja Hansen hat einen genetischen Zwilling

Drei Jahre sollte es dauern, bis sie tatsächlich helfen konnte. Bis sie dazu beitragen konnte, ein Menschenleben zu retten. Damals, im Oktober 2013, meldete sich ein DKMS-Mitarbeiter am Telefon bei ihr: Sie komme für eine Stammzellspende infrage. Das heißt: Sie ist der „genetische Zwilling“ eines Patienten, der an einer Krankheit leidet, die durch eine Stammzellspende geheilt werden kann, beispielsweise Blutkrebs, Immundefekte und andere Bluterkrankungen. Weltweit wurden nach Angaben der DKMS im Register bislang knapp 80 000 Menschen als genetische Zwillinge identifiziert und haben ihre Stammzellen gespendet.

Die erste Spende aus dem Knochenmark

Anja Hansen ließ ihr Blut zunächst von ihrem Hausarzt untersuchen. Dann wurde sie in Dresden bei einer Firma, die sich auf Zellgewinnung spezialisiert hat, gründlich durchgecheckt: Bluttest, Ultraschall, Körpergröße und Gewicht, Allergien. „Das ist toll organisiert“, sagt die junge Frau, die bei der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises in Rostock arbeitet. Für alles werde gesorgt: An- und Abfahrten, Hotelübernachtungen, Versorgung.

Das Ergebnis der Untersuchung: Anja Hansen konnte spenden. Wegen der besonderen Erkrankung des Patienten allerdings nicht über die weitaus häufigere Methode der Stammzellentnahme über das Blut, sondern über das Knochenmark. „Es stand für mich aber nicht zur Diskussion, dass ich nicht auch auf diese Weise spenden würde“, sagt sie.

Kein Vergleich dazu, was der Patient durchmachen muss

Die Entnahme des Blut-Knochenmarkgemischs aus dem Beckenkamm wird bei einer Operation unter Vollnarkose vorgenommen. „Der Eingriff unter der Narkose hat sich durchaus auf meinen Kreislauf ausgewirkt, ich bin ja eine zierliche Person“, erklärt Anja Hansen. „Aber das ist nichts im Vergleich dazu, was der Patient durchmachen muss.“

Zahl der Stammzell-Entnahmen steigt Auch die Zahl der Entnahmen von Stammzellen steigt in Mecklenburg.-Vorpommern beständig an. So hat es 594 Entnahmen im Jahr 2018 in MV gegeben, sieben Jahre zuvor war es mit 293 Entnahmen knapp die Hälfte gewesen. Weitere Informationen zu Stammzellspenden gibt es im Internet bei der DKMS.

Wer der Patient ist, das hat sie damals nicht erfahren. „Eine Spende erfolgt zunächst immer anonym“, erklärt Stefanie Doss von der DKMS. Später könne der Spender Herkunftsland, Geschlecht und das ungefähre Alter erfahren. Anja Hansen weiß zumindest, dass der Patient ein damals 16-jähriger Jugendlicher war und dass ihre Stammzellspende in die Schweiz ging.

Die zweite Spende aus dem Blut

Für die Rostockerin ging der Alltag weiter – bis sich die DKMS nach einigen Monaten erneut meldete: Beim Patienten hätten sich die bösartigen Zellen wieder durchgesetzt. Ob Anja Hansen ein zweites Mal spenden würde? Auch darüber musste sie nicht lange nachdenken. Natürlich! Zumal beim zweiten Mal eine Spende über das Blut zur Anwendung kommen sollte.

Dafür musste sie sich im Vorfeld ein Medikament selbst unter die Haut spritzen. Durch diesen „hormonähnlichen Stoff G-CSF“ wird laut DKMS „die Anzahl der Stammzellen im peripheren Blut gesteigert“. In der Dresdner Klinik wurden bei Anja Hansen diese „überschüssigen Stammzellen“ dann durch ein spezielles Verfahren aus dem Blut entnommen.

Und vor einem halben Jahr bekam sie endlich die befreiende Nachricht: Der Patient sei gesund! „Das hat mich sehr, sehr gefreut“, sagt die 34-Jährige. Es sei ein wundervolles Gefühl, einem anderen Menschen geholfen zu haben. Und: „Man lernt dadurch auch selbst mehr schätzen, wie wichtig Gesundheit ist.“

Von Axel Meyer