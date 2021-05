Rostock

Etwa 100 000 Übernachtungen verbuchen die neun Schullandheime zusammen in einem Jahr, in einem Jahr ohne Pandemie. Tausende Schüler mussten im vergangenen Jahr ihre Klassenreisen absagen. Ob sie in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern im Klassenverband verreisen können, ist noch unklar.

Stefan Baerens, Landesvorsitzender der Schullandheime in MV, rechnet mit einer Belegung der Unterkünfte erst ab den Sommerferien durch Vereine und Ferienfreizeiten. Klassenfahrten würden wohl erst wieder nach den Ferien stattfinden. „Wir versuchen aber schon jetzt, Buchungen anzunehmen und Anfragen zu bearbeiten“, sagt Baerens der OZ. Gerade bei Schulklassen sei die Buchung nicht so unkompliziert wie für Urlaubsreisen. „Wir brauchen Vorlauf für die Planungen.“

Verbandschef: Ohne Klassenfahrt fehlt Kindern ein Stück ihrer Biografie

Baerens sieht aber noch ein anderes Problem: „Kinder brauchen ein soziales Miteinander. Einige Kinder haben bis zum Ende der 4. Klasse keine Klassenfahrten gehabt. Ihnen fehlt das Luftholen und Kennenlernen. Sie haben das bislang nicht mitgemacht.“ Und weiter: „Ihnen geht viel in ihrer Biografie verloren“, sagt der Verbandschef der Schullandheime in MV. Die meisten Kinder würden sich später eher an eine gemeinsame Klassenreise als an den Matheunterricht erinnern.

Am Donnerstag stellte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) nach der Kabinettssitzung in Schwerin zwar den Fahrplan für die Öffnung der Schulen nach Pfingsten vor. Wie es mit Klassenfahrten aussieht, soll aber erst in der kommenden Woche geregelt werden.

Von Michaela Krohn