Leere Stadien bald Vergangenheit: Regierung sucht Lösung zum Saisonstart in MV

Schwerin

Nach monatelanger Abstinenz in Stadien und Hallen sollen Sportbegeisterte in Mecklenburg-Vorpommern schon bald ihre Mannschaften im Titelrennen auch wieder anfeuern können. Wie Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstag in Schwerin nach der Kabinettssitzung sagte, beginnt die Landesregierung dazu am Mittwoch direkte Gespräche mit Verantwortlichen der Clubs und Verbände. Ziel ist es offenbar, bis zum Saisonstart insbesondere in den Ballsportarten klare Regeln für Profiliga-Spiele mit Zuschauern festzulegen.

Maskenpflicht denkbar

Laut Glawe soll die Woche bis zur nächsten Kabinettssitzung am 8. September genutzt werden, um entsprechende Beschlüsse vorzubereiten. Denkbar seien Lösungen mit Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen den Besuchern oder auch das Auslassen jeweils eines Sitzplatzes bei gleichzeitiger Maskenpflicht. Das Kabinett sei willens, Lösungen zu finden, betonte Glawe. Betroffen wären unter anderem die Fußballer von Drittligist Hansa Rostock, die am 13. September in der ersten DFB-Pokal-Runde den VfB Stuttgart empfangen, die Volleyballerinnen von Rekordmeister Palmberg Schwerin, deren Saison Anfang Oktober beginnen, die Basketballer von den Rostock Seawolves, die Mitte Oktober in die Zweitliga-Saison starten, sowie die Drittliga-Handballer in Rostock, Schwerin und Stralsund.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Von RND/dpa