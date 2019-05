Rostock

In größeren Städten werden Kleingärten immer beliebter. Dagegen stehen Anlagen im ländlichen Raum leer. Das ergibt sich aus einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Kleingärten müssen umgedacht werden

In den letzten sieben Jahren sank die Anzahl der insgesamt 960 000 Kleingärten deutschlandweit um etwa 25 000. „Während es um Schwerin und Rostock lange Wartelisten gibt, musste in Anklam bereits eine Kleingartenanlage geschlossen werden“, sagt Umweltminister Till Backhaus ( SPD). In Mecklenburg-Vorpommern waren 2015 mehr als 4000 Parzellen unbewirtschaftet, bundesweit sind es aktuell 65 000.

Beispiel Insel Rügen: „Lukrative Ecken haben wenig Probleme mit dem Leerstand“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Inselverbands, Peter Heinemann. In Dranske im Nordwesten Rügens sehe es jedoch anders aus. Dort stehen in einem Verein 20 von insgesamt 70 Parzellen leer. Dadurch entstehen für alle Mitglieder des Vereins höhere Kosten. „Die Gärten müssen ja bezahlbar bleiben. So kostet schon allein die Müllentsorgung zu viel“, sagt Heinemann.

Im Gartenverein „Am Moor“ in Warnemünde „gibt es einen Leerstand von null. Wir haben immer Andrang“, sagt Vorsitzender Benno Winter. Zunehmend jüngere Leute haben Interesse am Gärtnern. Generell weiß er von anderen Vereinen in Rostock und Umgebung, dass es da auch kaum Probleme mit leeren Gärten gebe.

Trotzdem müsse das Kleingartenwesen laut Backhaus familien- und seniorenfreundlicher werden. Zu den Vorschriften eines Gartenvereins gehören festgelegte Flächenanteile für Obst und Gemüse. Das Ministerium möchte diese Bereiche verkleinern. Damit wären Gärten für ältere Menschen und junge Familien pflegeleichter.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut dem Umweltministerium 80 000 Kleingartenbesitzer, die mehr als 63 000 Parzellen auf insgesamt 3700 Hektar bewirtschaften. Über 1000 Vereine kümmern sich um die Organisation der Gärten. Das Land MV stellt jährlich etwa 90 000 Euro für die Förderung der Verbände bereit.

Neue Bundesländer haben die meisten Kleingärten

In einem gesamtdeutschen Vergleich haben die neuen Bundesländer einen sehr hohen Anteil an Kleingärten. Dies sei aus Zeiten der DDR übrig geblieben, so Evi Goderbauer vom BBSR. In einem bundesweiten Ranking unter den Städten mit dem größten Anteil an Gärten belegte Rostock mit 15 000 Parzellen den neunten Platz. Die meisten Kleingärten hat Berlin: 67 000.

Generell gebe es trotz des größer werdenden Leerstands eine Verjüngung unter den Gärtnern, so Robert Kröger. Nach der Wende gab es einen Abgang von jungen Menschen in die alten Bundesländer. „Jetzt kommen die aber oft mit ihren Familien zurück und wollen einen Garten haben“, sagt Kröger.

Besonders jüngere Paare nutzen laut der Studie des BBSR überwiegend biologische Anbaumethoden und liegen damit im Trend. In MV könnten sich die Gärtner bei dem Projekt „Natur im Garten“ über verschiedene Möglichkeiten informieren. Dabei geht es vor allem um den Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger, Pestizide und Torf. „Wir versuchen, einen Weg aufzuzeigen, wie man im Garten mit der Natur im Einklang sein kann“, erklärt Matthias Bormann, Leiter des Projekts.

Dimitri Paul