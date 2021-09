Leezen: Motorradfahrer bei Unfall getötet – Transporter flüchtet

Leezen

Auf einer Kreisstraße bei Leezen nahe Schwerin ist in der Nacht zu Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 37-Jährige sei mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Nach Polizeiangaben hat der Fahrer (31) des Transporters Unfallflucht begangen. Polizisten entdeckten auf einer Streifenfahrt zufällig das erheblich beschädigte Motorrad und den leblos am Boden liegenden Motorradfahrer, für den jede Hilfe zu spät kam.

Kurz darauf habe sich der mutmaßliche Unfallfahrer telefonisch bei der Polizei gemeldet, um mitzuteilen, dass er an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Einzelheiten nannte der Anrufer nicht. Er konnte jedoch wenig später in einem Nachbarort in der Wohnung eines Bekannten festgestellt werden. An seinem Fahrzeug, einem Kleintransporter, stellte die Polizei Unfallschäden fest.

Betrunken und ohne Führerschein

Nach bisherigen Ermittlungen stand der Fahrer des Transporters „erheblich unter Alkohol.“ Bei einem Atemalkoholtest seien mehr als vier Promille bei dem Mann gemessen worden. Der Fahrer musste sich einem Bluttest unterziehen. Außerdem besitzt der 31-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Tötung, unterlassene Hilfeleistung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von dpa