Rostock

Windparks statt Bohrinseln: Kaum ein anderes Land treibt so stark wie Norwegen den Umbau seiner maritimen Industrie voran. Umweltschutz, Klimawandel, Überfischung: Die „blaue Wirtschaft“ steht weltweit vor riesigen Herausforderungen, wie über 140 Wissenschaftler, Meerestechnik-Unternehmer und Politiker aus Norwegen am Mittwoch in der Rostocker Hansemesse diskutierten. Der skandinavische Staat ist Partnerland bei der „Digital Ocean Convention“, die diesen Donnerstag endet.

Im Mittelpunkt steht die Digitalisierung. Selbstständige Maschinen statt Menschen auf Schiffen und in Taucheranzügen, das ist ein großer Trend der Meeresbranche. Immer mehr Anlagen, Pipelines und Kabel gibt es in oder auf den Meeren. „Wir müssen auch an Inspektion und Wartung denken“, sagt Norbert Brackmann (CDU), maritimer Koordinator der Bundesregierung.

Eyk-Uwe Paap von der Firma Baltic Taucher aus Rostock kündigt die Entwicklung eines neuen Tauchroboters an, der zur Not „auch mal 24 Stunden unten bleiben kann“. Das rund um den Rostocker Ocean Technology Campus (OTC) entstehende Cluster von Meerestechnik-Firmen biete Chancen, spannende Projekte anzustoßen. „Hier entwickeln, weltweit vermarkten“, sagt Landes-Energieminister Christian Pegel (SPD).

Legosteine für die Tiefsee

„Standardisierung wird ein ganz großes Thema sein“, erklärt Nico Günzel, Gründer des Rostocker Start-ups Framework Robotics am Rande der Veranstaltung. Damit die tollen neuen Meerestechnik-Systeme weltweit zusammenarbeiten können, sind einheitliche Schnittstellen nötig. „Wie beim USB-Stecker für den PC“, erklärt Günzel. Sein knapp ein Jahr junges Unternehmen entwickelt und produziert Modul-Systeme, die als Träger für Unterwasser-Technik dienen. Mit Hilfe der Kästen und Plattformen, die an Lego-Bausteine erinnern, gelangen Tauchroboter sicher in die Tiefsee und zurück nach oben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Kunden der Rostocker Uni-Ausgründung zählen unter anderem das Thünen-Institut für Fischereiforschung, ein norwegisches Unternehmen sowie Kraken Power aus Rostock, die weltweit zu den gefragtesten Herstellern von Batteriesystemen für den Tiefseeeinsatz gehören. Zurzeit beschäftigt Framework Robotics fünf Mitarbeiter. „Wir werden kommendes Jahr wachsen“, kündigt Nico Günzel an.

Daten von der Küstenlinie

Das plant auch Joshua Becker von deeper technology, einem weiteren Rostocker Start-up. „Aktuell sind wir neun Leute“, sagt der Gründer des erst anderthalb Jahre alten Technologie-Unternehmens, weitere Einstellungen stehen an. Die Auswertung von Luft- und Satellitenbildern mittels künstlicher Intelligenz (KI) ist das Kerngeschäft des ebenfalls noch recht jungen Unternehmens.

„Durch die Analyse gewinnen wir zum Beispiel Erkenntnisse darüber, wie sich die Küstenlinie verändert“, erklärt Becker (33), der nach einem Schiffsingenieur-Studium in Warnemünde sieben Jahre auf Containerschiffen um die Welt fuhr. Mit Hilfe der Daten könnten beispielsweise Behörden entscheiden, wo die knappen Mittel für Küstenschutzmaßnahmen am ehesten eingesetzt werden sollten.

Illegalem Brackwasser auf der Spur

Das Besondere an der Arbeit der Rostocker ist die Präzision ihrer Berechnungen und die riesigen Datenmengen, die sie dafür in kurzer Zeit verarbeiten. Zum Team gehören Geo-Informatiker und Datenspezialisten, mehrere haben einen Doktortitel. Bisher verdienen die Luftbild-Experten ihr Geld unter anderem mit Anwendungen, mit denen sich der Ertrag von Photovoltaik-Anlagen genauer vorhersagen lässt als mit den üblichen Methoden, so Gründer Becker.

Die maritime Wirtschaft ist ein wachsendes Standbein für das junge Unternehmen. Geschäftsführer Becker kündigt Analyse-Tools für die Meeresoberfläche an, etwa um mit hoher Genauigkeit Ölflecken und illegal verklapptes Brackwasser von Schiffen aufzuspüren. „Wir arbeiten an entsprechenden Produkten“, sagt der Geschäftsführer. Die Rostocker Convention sei eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und mit Vertretern der maritimen Industrie ins Gespräch zu kommen.

Von Gerald Kleine Wördemann