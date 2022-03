Rostock

Hochmodern geht es in der Rostocker Tischlerei Wirth zu. In der 1200 Quadratmeter großen Werkhalle surrt eine nagelneue CNC-Maschine über eine lange Holzplatte. Computergesteuert werden Löcher in das Holz gebohrt. Über einen Monitor steuert ein Mitarbeiter die große Maschine. 

Moderne Technik ist ein Grund, warum sich viele junge Leute für den Tischlerberuf interessieren. Illya Lehnert gehört dazu: „Ich bin hightech-begeistert.“ Trotzdem sei das nicht der Hauptgrund, warum er im September die Ausbildung hier begonnen hat. Denn an der klassischen Hobelbank fühlt sich der 23-Jährige am wohlsten. „Das Schönste überhaupt ist das Handwerkliche“, schwärmt er. Das Arbeiten mit Massivholz wie vor 100 Jahren auch.

Lesen Sie auch den Kommentar: Gute Aufstiegschancen im Handwerk

Bei all der modernen Technik setzt die Firma Wirth Tischlerei und Innenausbau auch darauf, das klassische Handwerk an Handsäge, Stemmeisen und Hobel mit auszubilden. In der großen Werkhalle arbeiten insgesamt elf Lehrlinge. Drei bis vier neue Azubis stellt das Unternehmen jedes Jahr ein, zwei können in der Regel am Ende der Lehrzeit übernommen werden. Zwanzig bis 30 Bewerber gebe es jedes Jahr, sagt Carola Wirth, die in dem Betrieb für Buchhaltung, Personal und Marketing zuständig ist. Ihr Mann Olaf Wirth ist Geschäftsführer. Die vielversprechendsten Bewerber werden zum zweitägigen Probearbeiten eingeladen. „Hier werden sie handwerklich auf Herz und Nieren geprüft und können sich mit den anderen Lehrlingen austauschen“, sagt sie.

Trotz Pandemie: Mehr Lehrlinge als vor Corona eingestellt

Während in der Pandemie viele Branchen unter den Einschränkungen gelitten haben, ist der größte Teil des Handwerks davon verschont geblieben. Die beiden Handwerkskammern im Land, Ostmecklenburg-Vorpommern (OMV) und Schwerin, bestätigen sogar: Die Auszubildendenzahlen sind 2020 und 2021 gegen den Bundestrend nach oben gegangen. Im Jahr 2021 begannen 2150 Lehrlinge in MV eine Lehre – rund acht Prozent mehr als noch 2019.

„Und das ist umso bemerkenswerter, weil das klassische Ausbildungshandwerk, die Friseure, deutlich weniger ausgebildet haben durch die Pandemie“, sagt Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer der Kammer OMV. Die technischen Handwerkberufe boomen. Gerade die Corona-Zeit habe die Bedeutung der Branchen noch einmal gezeigt.

Alter nicht entscheidend – aber handwerkliches Geschick

Hopf weist auch auf einen anderen Trend hin: „Uns erreichen jetzt immer mehr Studienabbrecher, die eine Ausbildung im Handwerk der Uni vorziehen.“ Das sei auch klar am Einstiegsalter zu sehen, das deutlich nach oben gegangen sei und nun bei etwa 21 Jahren liege.

Handwerk statt Studium – diese Tendenz sieht auch die Tischlerei Wirth in den Bewerbungen. Bei der Einstellung werde dennoch auf einen Mix geachtet, sagt Carola Wirth. Ältere Studienabbrecher seien ebenso im Team wie junge Realschüler. Entscheidend seien in dem Job das handwerkliche Geschick, Teamfähigkeit und technisch-mathematische Kenntnisse.

Nach dem Abitur Druck verspürt „studieren zu müssen“

Illya Lehnert gehört zu jenen, die vorher studiert haben. Der 23-Jährige hat drei Semester Umweltingenieurwissenschaften an der Uni Rostock hinter sich. „Das war sehr theoretisch und noch dazu fand durch Corona vieles online statt, das war überhaupt nichts für mich“, sagt der gebürtige Ukrainer. Nach dem Abitur habe er schon einen Druck verspürt, „studieren zu müssen“. Seine Mutter ist auch Ingenieurin.

Er selbst hatte zunächst ein Designstudium ins Auge gefasst, bei einem dreimonatigen Praktikum in England dann aber gemerkt, dass ihm das doch zu oberflächlich ist. Noch dazu kosten die Privatschulen viel Geld. Gemeinsam mit seiner Freundin zog der junge Mann aus der Uckermark zum Studieren nach Rostock. Er begann, hobbymäßig zu tischlern und baute einen VW-Bus aus. Da habe er plötzlich gemerkt: „Das ist es, das hat mir so viel Spaß gemacht. So viel Spaß will ich jeden Tag bei der Arbeit haben.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lieber glücklich in der Ausbildung als unglücklich im Studium

Er bewirbt sich bei den Tischlereien in der Hansestadt. Was er schade findet: Nur eine macht sich überhaupt die Mühe, ihm zu antworten: Firma Wirth. Seine kreative Ader kommt hier gut an – es klappt mit der Lehrstelle. Der Mix aus Handwerk und moderner Technik fasziniert Illya Lehnert. „Ich bin ehrlich gesagt superzufrieden, dass es so gekommen ist. Für mich hatte Corona insofern auch sein Gutes.“

Ihm sei klar, dass andere in seinem Alter das Studium bereits abgeschlossen hätten, während er nun eine Ausbildung begonnen habe. „Man spürt schon den Leistungsdruck und vergleicht sich mit anderen. Aber letztlich bin ich lieber glücklich in der Ausbildung als unglücklich im Studium“, betont er. Im Handwerk gebe es zudem viele Fortbildungsmöglichkeiten, wie den Meister zu machen oder noch mal an eine Fachhochschule zu gehen.

Durch die eingeführte Mindestausbildungsvergütung steigt seit einigen Jahren auch das Geld für die Nachwuchs-Handwerker. 550 Euro gibt es für Azubis im ersten Lehrjahr, die 2021 angefangen haben. Jedes weitere Lehrjahr kommen rund 100 Euro obendrauf, 2023 werden die Anfänger dann schon mindestens 620 Euro bekommen.

Von Virginie Wolfram